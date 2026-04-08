Svolta sull' urbanistica | via libera al recupero dei sottotetti e nuove regole per gli oneri

A Lusciano sono state approvate nuove regole per l’urbanistica, in particolare sul recupero dei sottotetti e sugli oneri edilizi. Durante le recenti riunioni della Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici, presieduta da Onorio Di Cristofaro e composta dai consiglieri Luciano Palmiero e Filippo Ciocio, sono state discusse e approvate queste novità. La decisione coinvolge le procedure di ristrutturazione degli edifici e la gestione degli oneri legati ai nuovi interventi edilizi.

Importanti novità sul fronte dell’edilizia e della gestione del territorio a Lusciano. Nel corso delle ultime sedute della Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici, presieduta da Onorio Di Cristofaro e composta dai consiglieri Luciano Palmiero e Filippo Ciocio, insieme con l’Assessore. 🔗 Leggi su Casertanews.it Decreto Bollette: via libera della Camera tra aiuti economici e nuove regole sull’energiaLa Camera dei deputati ha dato il via libera alla fiducia sul Decreto Bollette con 203 voti favorevoli e 117 contrari. Urbanistica, 70 ricorsi al Tar contro le nuove regole di Milano. Ma anche 30 piani attuativi già presentatiSono circa 70 i ricorsi al Tar presentati dai costruttori contro le recenti delibere del Comune di Milano sull'urbanistica per rimediare a... Temi più discussi: Calangianus, via libera al nuovo Puc: la svolta arriva dopo 30 anni; Altro immobile, altri guadagni per pochi. E la svolta urbanistica? La denuncia di Sinistra Progetto Comune: Rinegoziare; Pertinenza urbanistica o nuova costruzione: quando un manufatto accessorio diventa abuso edilizio; Comparto 32, anche l'Arci Gagarin esulta dopo la sentenza. Via libera al fotovoltaico nel centro storico di Faenza: pannelli sui tetti se invisibiliSvolta sul fronte della sostenibilità per il centro storico di Faenza. Una variante al Regolamento urbanistico edilizio (RUE), in fase di approvazione, ... ravennanotizie.it Urbanistica, il Tar: bene la svolta del ComuneHa fatto bene il Comune nel 2024 ad adeguarsi con una delibera di Giunta alla linea interpretativa sposata dalla Procura e poi, in concreto, su certi interventi immobiliari a invitare i costruttori ... ilgiorno.it Svolta sulla sicurezza nel lavoro agile. Dal 7 aprile saranno applicate le norme della legge annuale per le Pmi, e per i datori ora si pagano le omissioni Leggi l'articolo #SmartWorking - facebook.com facebook