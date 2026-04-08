Nella notte si è verificata una svolta significativa in Medio Oriente, quando il governo ha annunciato la sospensione di un attacco militare contro l'Iran, inizialmente programmato. La decisione è stata comunicata in un clima di alta tensione internazionale, con la notizia che ha causato un calo del prezzo del petrolio del 10%. La notizia ha suscitato reazioni immediate a livello globale e ha modificato gli scenari di sicurezza nella regione.

Il passo indietro alla fine è arrivato. In un clima di estrema tensione internazionale, Donald Trump ha annunciato la sospensione del massiccio bombardamento contro la Repubblica Islamica dell'Iran, originariamente previsto per questa notte. La decisione è giunta a seguito di una "frenetica attività diplomatica" e pone le basi per quello che potrebbe essere un accordo storico per la pace nella regione. Le condizioni: tutto dipende da Hormuz Attraverso un comunicato diffuso sul suo social network, Truth, Donald Trump ha chiarito che il cessate il fuoco non è incondizionato. Il punto di svolta risiede nella libertà di navigazione: "Accetto di sospendere i bombardamenti per un periodo di due settimane a condizione che l’Iran acconsenta all’apertura completa, immediata e sicura dello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Svolta in Medio Oriente: Trump sospende l'attacco all'Iran. Petrolio in picchiata (-10%). Cosa è successo stanotte

Attacco di Usa e Israele in Iran, Sadegholvaad: "Il medio oriente non avrà pace finché esisteranno gas e petrolio"È scattata nelle scorse ore una massiccia operazione militare guidata da Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica dell'Iran.

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Svolta in Medio Oriente: Trump sospende l'attacco all'Iran. Petrolio in picchiata (-10%). Cosa è successo stanotteLe prossime due settimane saranno decisive. Come riportato da Axios, il cessate il fuoco diventerà effettivamente operativo non appena l'Iran garantirà il transito sicuro nello Stretto di Hormuz ... msn.com

Medio Oriente: Wang Yi, Cina e Germania possono giocare ruolo costruttivo per allentare tensioniCina e Germania dovrebbero svolgere un ruolo costruttivo nel disinnescare le tensioni in Medio Oriente. Lo ha detto il ministro degli ... agenzianova.com

Fin dall’inizio della guerra in Medio Oriente, la Russia è apparsa tra i Paesi che avrebbero potuto ricavarne i maggiori vantaggi, soprattutto sulla vendita di petrolio e gas. E davanti alle porte del Cremlino ci sarebbe già la fila - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Il Papa definisce "inaccettabile" la minaccia di Donald Trump di distruggere "l'intera civiltà" in Iran. "Vorrei invitare tutti a pensare ai tanti innocenti che sarebbero anche loro vittime di questa escalation", afferma Leone. #ANSA x.com