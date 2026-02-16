Gli Stati Uniti inviano diciotto F-35 in Medio Oriente pronto l' attacco all' Iran? Cosa sta succedendo

Gli Stati Uniti hanno inviato diciotto aerei F-35 in Medio Oriente, una mossa che potrebbe puntare a un’azione contro l’Iran. Secondo fonti ufficiali, i velivoli sono decollati dalla base in Florida e stanno raggiungendo la regione, dove già sono presenti navi da guerra. La tensione nel Golfo persiste da settimane, alimentata da esercitazioni militari e diatribe diplomatiche. La presenza crescente delle forze americane fa pensare a una possibile escalation nei prossimi giorni.

Gli Stati Uniti si muovono, e lo fanno con un dispiegamento massiccio. Via aria adesso, dopo il posizionamento delle forze navali. L'obiettivo, ovviamente, è l'Iran. Oggi pomeriggio alle 14 dalla base di Mildenhall sono decollati ben diciotto F-35a Lightning II del 495th Fighter Squadron, accompagnati da aerei da rifornimento, diretti in Medio Oriente. Non è un'operazione Nato, ma di carattere esclusivamente americano. Gli aerei, spiega Itamilradar, si sono mossi in celle coordinate composte da tre velivoli, una struttura che massimizza l'efficienza e la coerenza operativa durante i voli a lungo raggio, dando vita a uno dei più grandi schieramenti di F-35 singoli visti negli ultimi mesi.