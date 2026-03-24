L’Alba chiusa la vertenza Salvati i posti di lavoro | È un risultato storico

Da lanazione.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiude con un esito positivo la vertenza L’Alba di via delle Lame. Nell’ultima seduta del tavolo istituzionale a Palazzo Banci Buonamici, tutti i committenti hanno sottoscritto gli accordi commerciali con la società individuata, aprendo la strada al progressivo riassorbimento dei 18 lavoratori rimasti senza occupazione e retribuzione dall’agosto 2025. Il percorso, avviato dalla Provincia lo scorso settembre dopo le tensioni sociali legate alla crisi aziendale, ha messo attorno allo stesso tavolo istituzioni, sindacati, imprese e operatori del distretto. Un passaggio decisivo è arrivato nelle ultime settimane con il coinvolgimento di una realtà operativa del territorio, che ha portato alla firma dell’ accordo sindacale del 13 marzo con Sudd Cobas. 🔗 Leggi su Lanazione.it

l8217alba chiusa la vertenza salvati i posti di lavoro 200 un risultato storico
© Lanazione.it - L’Alba, chiusa la vertenza. Salvati i posti di lavoro: "È un risultato storico"

Articoli correlati

Leggi anche: Vertenza Eni-Versalis: pressing del Cobas per salvare i posti di lavoro persi

Vertenza Benetton. Scontro sulla tutela dei posti di lavoro: "Il Comune sia garante"Conto alla rovescia per la chiusura dello storico negozio Benetton-Sisley in via Emilia Centro.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a L'Alba chiusa la vertenza Salvati i...

Temi più discussi: L’Alba, chiusa la vertenza. Salvati i posti di lavoro: È un risultato storico; Modifiche temporanee alla viabilità in piazza Medford, piazza Sarti e via Snider; Banca d'Alba: l'assemblea si svolgerà domenica 19 aprile, piazza Medford chiude da lunedì 23 marzo; Schianto all'alba in Napoleona tra due auto: strada chiusa diverse ore, leggermente contusi i due conduenti.

l alba chiusa laL’Alba, chiusa la vertenza. Salvati i posti di lavoro: È un risultato storicoIl Tavolo istituzionale aperto in Provincia ha portato all’assunzione degli operai licenziati in una nuova azienda. I committenti si sono impegnati a garantire ordini . lanazione.it

Riapre la stireria chiusa dal Comune. Operai in presidioProduzione ripartita senza autorizzazioni nello stabilimento di via Pomeria a Montemurlo, nonostante due giorni fa il Comune avesse disposto la cessazione immediata dell’attività. È quanto denunciano ... lanazione.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.