Si chiude con un esito positivo la vertenza L’Alba di via delle Lame. Nell’ultima seduta del tavolo istituzionale a Palazzo Banci Buonamici, tutti i committenti hanno sottoscritto gli accordi commerciali con la società individuata, aprendo la strada al progressivo riassorbimento dei 18 lavoratori rimasti senza occupazione e retribuzione dall’agosto 2025. Il percorso, avviato dalla Provincia lo scorso settembre dopo le tensioni sociali legate alla crisi aziendale, ha messo attorno allo stesso tavolo istituzioni, sindacati, imprese e operatori del distretto. Un passaggio decisivo è arrivato nelle ultime settimane con il coinvolgimento di una realtà operativa del territorio, che ha portato alla firma dell’ accordo sindacale del 13 marzo con Sudd Cobas. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Alba, chiusa la vertenza. Salvati i posti di lavoro: "È un risultato storico"

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