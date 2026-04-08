La Procura generale della Cassazione ha presentato un'istanza riguardante il caso del femminicidio di una donna di 27 anni, avvenuto nel maggio 2023. Nel documento, viene evidenziato come il crimine sia stato pianificato con premeditazione e descritto come un agguato organizzato. La discussione riguarda il riconoscimento di questa premeditazione nel procedimento giudiziario contro il suo compagno, accusato dell'omicidio.

“Quello di Giulia Tramontano fu un agguato organizzato e premeditato”. La Procura generale della Cassazione chiede il riconoscimento della premeditazione nel caso del femminicidio della 27enne, uccisa maggio 2023 dal compagno Alessandro Impagnatiello. La Corte d’Assise d’Appello, che aveva comunque condannato l’imputato all’ergastolo, aveva invece escluso la premeditazione. Nel corso della requisitoria davanti ai giudici della Suprema Corte, la sostituta procuratrice generale Elisabetta Ceniccola ha chiesto un processo di appello bis limitatamente al riconoscimento della premeditazione. Una richiesta che si fonda sulla ricostruzione degli elementi già emersi: la scelta dell’arma, la preparazione dell’ambiente domestico e, in particolare, la rimozione di un tappeto, interpretata come indizio di pianificazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Svilito il concetto di agguato”, la pg della Cassazione sul femminicidio di Giulia Tramontano: “Riconoscere la premeditazione per Impagnatiello”

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