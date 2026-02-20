SuperEnalotto vinti oltre 179mila euro con il Jackpot che supera 123 milioni

Un giocatore ha vinto oltre 179 mila euro al SuperEnalotto, che in questa estrazione ha regalato una grande somma. La vittoria è arrivata grazie a un semplice 5, mentre il Jackpot continua a salire e ora supera i 123 milioni di euro. Il concorso n. 29 di giovedì 19 febbraio ha portato fortuna a chi ha scelto i numeri giusti, anche se il

Centrato 1 punto 5 da 179.653,22 euro al SuperEnalotto che regala ancora una vincita nel concorso n. 29 di giovedì 19 febbraio, mentre continua a nascondersi il "6" con il Jackpot che arriva a 123,5 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 20 febbraio 2026. La giocata vincente di 3 euro è stata realizzata ad Avezzano in provincia dell'Aquila presso il punto di vendita Sisal Bar Tabacchi Castello situato in Piazza Castello, 35. La combinazione vincente è stata: 20 – 39 – 40 – 43 – 76 – 90 – J 53– SS 53. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 19 febbraio ha assegnato in tutto 350.