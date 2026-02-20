SuperEnalotto vinti oltre 179mila euro con il Jackpot che supera 123 milioni

Da ilgiornale.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giocatore ha vinto oltre 179 mila euro al SuperEnalotto, che in questa estrazione ha regalato una grande somma. La vittoria è arrivata grazie a un semplice 5, mentre il Jackpot continua a salire e ora supera i 123 milioni di euro. Il concorso n. 29 di giovedì 19 febbraio ha portato fortuna a chi ha scelto i numeri giusti, anche se il

Centrato 1 punto 5 da 179.653,22 euro al SuperEnalotto che regala ancora una vincita nel concorso n. 29 di giovedì 19 febbraio, mentre continua a nascondersi il "6" con il Jackpot che arriva a 123,5 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 20 febbraio 2026. La giocata vincente di 3 euro è stata realizzata ad Avezzano in provincia dell’Aquila presso il punto di vendita Sisal Bar Tabacchi Castello situato in Piazza Castello, 35. La combinazione vincente è stata: 20 – 39 – 40 – 43 – 76 – 90 – J 53– SS 53. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 19 febbraio ha assegnato in tutto 350.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

superenalotto vinti oltre 179mila euro con il jackpot che supera 123 milioni
© Ilgiornale.it - SuperEnalotto, vinti oltre 179mila euro con il Jackpot che supera 123 milioni

Leggi anche: SuperEnalotto, due vincite oltre di oltre 69mila euro e Jackpot a 107,4 milioni

Leggi anche: SuperEnalotto: il Jackpot vale 122,8 milioni, tre vincite da oltre 61mila euro

Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 17/01/2026

Video Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 17/01/2026
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: SuperEnalotto, centrato il 5 da oltre 179mila euro nell’estrazione di giovedì 19 febbraio: il vincitore in Abruzzo; SFIORA VINCITA DA 120MILIONI AL SUPERENALOTTO, L'ABRUZZESE CHE CON L'UNICO 5 IN ITALIA HA VINTO 179MILA EURO AL SUPERENALOTTO; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 19 febbraio 2026: numeri vincenti e quote. Vinto un 5; Superenalotto: niente 6, centrato un 5 da oltre 179mila euro ad Avezzano (AQ).

superenalotto vinti oltre 179milaSuperEnalotto, centrato il 5 da oltre 179mila euro nell’estrazione di giovedì 19 febbraio: il vincitore in AbruzzoNel dettaglio, il fortunato vincitore dell'unico 5 al SuperEnalotto di oggi, giovedì 19 febbraio, si porta a casa alla cifra esatta di 179.653,22 euro. La giocata vincente è stata effettuata presso il ... fanpage.it

SuperEnalotto concorso n°29: un solo giocatore festeggia un ricco ‘5’Nell'estrazione del SuperEnalotto del 19 febbraio non si sono registrati nè '6' nè '5+1' ma l'unico '5' regala oltre 179mila euro. gioconews.it