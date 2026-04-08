SuperEnalotto è record per il jackpot che sfiora i 147 milioni di euro | è il più alto al mondo

Il jackpot del SuperEnalotto in programma giovedì 9 aprile raggiunge i 146,9 milioni di euro, diventando il più alto di sempre nel mondo. L'estrazione, prevista per quella giornata, attira l'attenzione di molti giocatori che sperano di centrare la vincita record. La cifra in palio supera di gran lunga i montepremi delle estrazioni precedenti, generando grande attesa tra gli appassionati.

Sale l'attesa per l'estrazione del SuperEnalotto in programma giovedì 9 aprile: in palio c'è il Jackpot più alto di sempre, ben 146,9 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

SuperEnalotto, in palio 146,9 milioni di euro: il jackpot più alto del mondoCon la febbre da “6”, cresce l’attesa per la prossima estrazione del SuperEnalotto in programma giovedì 9 aprile a partire dalle 20.

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SuperEnalotto da record: il jackpot sfiora i 147 milioni di euro, è il più alto del mondo

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