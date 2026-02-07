Missili furtivi YJ-18C per colpire la logistica Usa | la strategia cinese per una guerra nel Pacifico

La Cina ha deciso di puntare sui missili furtivi YJ-18C per colpire le rotte logistiche degli Stati Uniti nel Pacifico. Le autorità cinesi stanno sviluppando questa strategia come parte di un piano più ampio per rafforzare la propria posizione in un possibile conflitto futuro nella regione. La novità riguarda l’uso di armi più silenziose e difficili da intercettare, pensate per indebolire le capacità americane senza entrare in uno scontro diretto. Questa mossa segnala un cambio di rotta nella strategia militare cinese, che mira

La Cina sta ridefinendo il modo in cui immagina un eventuale, ipotetico, futuro conflitto ad alta intensità nel Pacifico. C’è un punto fondamentale da evidenziare: Pechino si sta allontanando dall’idea di scontri diretti tra grandi flotte e portaerei per concentrarsi su un bersaglio meno spettacolare ma decisivo. Quale? La logistica americana. Al centro di questa evoluzione c’è il missile da crociera YJ-18C, una versione rielaborata di un sistema già noto, ora pensata non per “uccidere” le unità più protette della US Navy, ma per logorarne la capacità di restare in mare. Nella visione strategica del Dragone, colpire navi di rifornimento, trasporti, unità di supporto e nodi di sostenimento significa minare la resistenza operativa degli Stati Uniti, rendendo insostenibile una presenza prolungata nel teatro indo-pacifico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Missili furtivi YJ-18C per colpire la logistica Usa: la strategia cinese per una guerra nel Pacifico Approfondimenti su YJ 18C Usa Caccia cinese armato con l'ipersonico YJ-21E: così Pechino alza la tensione nel Pacifico Il Ministero della Difesa cinese ha diffuso immagini ufficiali di un caccia cinese armato con l’ipersonico YJ-21E, suscitando l’interesse di analisti strategici. Colpire il Venezuela per colpire la Cina: la strategia Usa e la contromossa di Pechino Il testo analizza la risposta di Pechino all’azione militare statunitense in Venezuela, evidenziando come la Cina abbia condannato l’intervento e sottolineato l’importanza del rispetto della sovranità nazionale. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su YJ 18C Usa Argomenti discussi: Missili furtivi YJ-18C per colpire la logistica Usa: la strategia cinese per una guerra nel Pacifico; Quantità batte Qualità: la nuova strategia cinese per affondare la logistica USA. Schierati i missili ammazza-portaerei: così Pechino sfida le flotte UsaForse sono passati inosservati in mezzo a missili balistici intercontinentali e nuovi droni. Eppure, all'ultima maxi parata militare cinese di ottobre, c'erano anche loro: gli ultimi temibili missili ... ilgiornale.it Caccia cinese armato con l'ipersonico YJ-21E: così Pechino alza la tensione nel PacificoLa diffusione di immagini ufficiali del Ministero della Difesa cinese ha catturato l’attenzione degli analisti strategici internazionali. Le fotografie mostrano un caccia multiruolo J-10 ... ilgiornale.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.