Un anno di ' Sulla via delle origini' | 1300 visitatori e weekend di iniziative per la storia più antica di Gatteo

Si è concluso con una buona affluenza il fine settimana del 28 e 29 marzo dedicato al primo anniversario della mostra “Sulla via delle origini”. In un anno, la mostra ha attirato circa 1300 visitatori e ha ospitato numerose iniziative nel corso dei weekend, tutte focalizzate sulla storia più antica di Gatteo.

A un anno dall’inaugurazione, l’esposizione si conferma un importante punto di riferimento culturale per il territorio, con oltre 1300 visitatori complessivi, tra cittadini, appassionati e numerose classi scolastiche Si è concluso con grande partecipazione il weekend del 28 e 29 marzo, dedicato al primo anniversario della mostra “Sulla via delle origini. Gatteo nella protostoria”, allestita al primo piano della Biblioteca comunale Ceccarelli nel centro culturale “Antonelli”. A un anno dall’inaugurazione, l’esposizione si conferma un importante punto di riferimento culturale per il territorio, con oltre 1300 visitatori complessivi, tra cittadini, appassionati e numerose classi scolastiche. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Un anno di 'Sulla via delle origini': 1300 visitatori e weekend di iniziative per la storia più antica di Gatteo Articoli correlati La Reggia di Caserta supera i 11mila visitatori in un solo weekend, tra arte e storia raccontate al passo dei turisti.La Reggia di Caserta ha registrato un afflusso record di visitatori durante il weekend del 1° febbraio 2026, con 11. La parte più antica del monastero mostra gli affreschi ai visitatoriLa parte più antica dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso apre eccezionalmente alle visite. Aggiornamenti e notizie su Un anno di 'Sulla via delle origini'... Discussioni sull' argomento Era la prima nata a Gatteo Mare, è morta a 102 anni Primula: Lascia in tutti noi un ricordo vivo e prezioso; Risultati Gatteo, Referendum Giustizia 2026: percentuali e voti; Calcio a 5, il Forlì vola in finale playoff: sfiderà il Parma per continuare a sognare la serie B; Emilia Romagna, risultati definitivi del Referendum: il No vince con un netto 57%, Sì fermo al 43%. Cerca il tuo comune. Mostra archeologica a Gatteo: Sulla via delle originiGatteo celebra un anno della mostra archeologica Sulla via delle origini: il programma delle visite guidate 28 e 29 marzo. livingcesenatico.it Tessa Mendolicchio, Casolese: "La classifica ad oggi ci rasserena, ma col Riccione vogliamo la vittoria!" 2 a 2 contro il Gatteo Mare non era il risultato che la Casolese si sarebbe forse aspettata in casa romagnola, invece la compagine di Mister Cirri ha strapp - facebook.com facebook