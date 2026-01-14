Impressionismo e oltre boom visitatori alla mostra all’Ara Pacis
Roma, 14 gen. (askanews) – A quaranta giorni dall’apertura, la mostra IMPRESSIONISMO e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts, in corso al Museo dell’Ara Pacis fino al 3 maggio 2026, registra un risultato straordinario: 50.000 visitatori in 40 giorni, con una media di 1.250 presenze al giorno e una proiezione di 180.000 visitatori a fine mostra. Un dato che conferma l’attrattività dell’offerta espositiva romana e il forte interesse del pubblico per un progetto che porta in Italia una selezione rara: 52 capolavori del Detroit Institute of Arts, con opere di Degas, Renoir, Cézanne, Van Gogh, Matisse, Picasso e una significativa sezione dedicata alle avanguardie europee, fino all’area tedesca con autori come Kandinsky e Beckmann. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
