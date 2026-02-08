San Gimignano è solidale Una camminata per aiutare l’ospedale Meyer di Firenze

San Gimignano si unisce per una buona causa. La Polisportiva locale ha organizzato una camminata solidale per raccogliere fondi a favore dei bambini dell’Ospedale Meyer di Firenze. L’evento si è svolto domenica mattina, con tanti cittadini che hanno deciso di partecipare, correndo o camminando insieme. L’obiettivo è aiutare i piccoli pazienti e dimostrare che anche una semplice corsa può diventare un gesto di solidarietà.

"Quando correre diventa un gesto d'insieme". Sono le parole d'ordine la speciale 'sfida' della Apd, la Polisportiva di San Gimignano per una corsa o camminata di solidarietà a favore dei bambini dell'Ospedale Meyer di Firenze. Evento a cui si può partecipare correndo oppure passeggiando intorno alle mura proprio nel giorno di San Valentino, sabato 14 febbraio alle 11. Il messaggio lanciato dalla Apd delle torri, del presidente Apd Sergio Kuzmanovic, già tecnico delle pallavoliste della polisportiva "per una buona causa, la più buona per il bene dei nostri bambini perché ci sono corse che non si misurano a chilometri ma in battiti del cuore.

