Il teatro la testimonianza e il dialogo | storie vere salgono sul palco del cinema De Seta con la piece di Raizes Teatro

Il 12 marzo 2026 a Palermo si svolge una serata al cinema De Seta, dove si presenta una rappresentazione teatrale di Raizes Teatro. La pièce mette in scena storie vere attraverso il teatro, trasformando la memoria in testimonianza viva. L’evento inizia alle 19.30 e coinvolge il pubblico in una riflessione sul passato e sul presente, offrendo uno spazio di dialogo e confronto.

Il teatro diventa testimonianza e la memoria si fa voce: il 12 marzo 2026 a partire dalle 19.30, Palermo ospita una serata che scuote le coscienze e interroga il presente. Alessandro Ienzi e Raizes Teatro organizzano una serata unica al Cinema De Seta (Cantieri culturali alla Zisa), dedicata a promuovere la pace e a mettere in luce le conseguenze dei regimi, delle guerre e dei totalitarismi sulle persone. L'evento, a ingresso gratuito, offrirà al pubblico un'esperienza che unisce teatro, testimonianze e riflessione sul valore del diritto internazionale nella tutela dei diritti umani.

