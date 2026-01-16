Stagione di prosa del teatro Verdi con Non ti pago con Salvo Ficarra e Carolina Rosi

Una commedia brillante che con ironia parla di famiglie messe alla prova dal gioco del lotto. Tra i classici di Eduardo De Filippo, Non ti pago è riportato in scena nella versione dell'ultima regia di Luca De Filippo, scomparso dieci anni fa. Sul palco ci sono la storica Compagnia di Teatro del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: "Non ti pago!", Salvo Ficarra e Carolina Rosi al Teatro Verdi nel segno di Eduardo De Filippo

Leggi anche: "Non ti pago" con Salvo Ficarra e Carolina Rosi in scena a Bari

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

ALTRI PERCORSI allo Stignani; In scena con Massimo Ghini al Teatro Verdi; Teatro alla radio con Walter Bristot – ogni martedì dalle 9.40 – Podcast; Sanguinetti porta al teatro Verdi la sua Breve apologia del caos.

La stagione del Verdi di Pordenone si apre con Beethoven - Al via la stagione 2025/2026 del Teatro Verdi di Pordenone, con un cartellone che intreccia prosa, musica, lirica e danza, tra grandi interpreti e nuove voci, classici e nuove drammaturgie, italiane e ... ansa.it

Teatro Verdi Pannofino aprirà la stagione - Primo spettacolo il 19 novembre, poi altre sette date con altri grandi nomi del panorama artistico nazionale, fino al 7 aprile 2026 SANTA CROCEOtto spettacoli e grandi nomi. lanazione.it

Al teatro Verdi di Pordenone una stagione che continua - La programmazione del Teatro Verdi di Pordenone riparte senza essersi mai fermata, e lo fa con una prosa che parla di contaminazioni e metamorfosi, mentre musica e danza ... rainews.it

STAGIONE DI PROSA 2026 Si comunica che lo spettacolo RITORNO A CASA di Harold Pinter, con Massimo Popolizio (17 e 18 Gennaio) è stato annullato per motivazioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori. Per tutte le informazioni sui rimborsi - facebook.com facebook