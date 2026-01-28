Su Noi Magazine la Giornata della Memoria che diventa impegno nel dialogo con i giovani | adesso i testimoni siamo noi!

Noi Magazine torna in edicola con un’edizione speciale dedicata alla Giornata della Memoria. Questa volta, il focus è sul ruolo delle giovani generazioni nel mantenere vivo il ricordo e l’impegno contro l’odio. La rivista, ormai presente dal 1996, si rivolge ai ragazzi con storie di testimoni e con progetti educativi come GDS Academy. I testimoni di ieri diventano protagonisti oggi, e la memoria si trasforma in un’azione concreta tra i giovani.

Torna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione 2025-2026 della GDS Academy - il brand di Ses Società Editrice Sud dedicato al settore educational - e del progetto originale “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine". L’appuntamento è il giovedì (fino al 18 maggio) nell'edicola fisica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

