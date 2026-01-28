Su Noi Magazine la Giornata della Memoria che diventa impegno nel dialogo con i giovani | adesso i testimoni siamo noi!

Noi Magazine torna in edicola con un’edizione speciale dedicata alla Giornata della Memoria. Questa volta, il focus è sul ruolo delle giovani generazioni nel mantenere vivo il ricordo e l’impegno contro l’odio. La rivista, ormai presente dal 1996, si rivolge ai ragazzi con storie di testimoni e con progetti educativi come GDS Academy. I testimoni di ieri diventano protagonisti oggi, e la memoria si trasforma in un’azione concreta tra i giovani.

Torna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione 2025-2026 della GDS Academy - il brand di Ses Società Editrice Sud dedicato al settore educational - e del progetto originale “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine". L’appuntamento è il giovedì (fino al 18 maggio) nell'edicola fisica. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Su Noi Magazine la Giornata della Memoria che diventa impegno nel dialogo con i giovani: adesso i testimoni siamo noi! Approfondimenti su Gazzetta del Sud Su Noi Magazine l’impegno del Consiglio Nazionale Giovani e la scuola in prima linea nel contrasto alla violenza di genere Torna Noi Magazine: tutto sulle iscrizioni scolastiche e su “I Giovani ricordano la Shoah” . Crans Montana, dolore e memoria Torna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì della Gazzetta del Sud, dedicato alle giovani generazioni. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Gazzetta del Sud Argomenti discussi: Send Help: l’orrore eterno tra servo e padrone; Vivere e morire in teatro. Su I ragazzi irresistibili con Umberto Orsini e Franco Branciaroli; Pet Sematary di Stephen King: morte chiama morte?; L'Europa (e l'Italia) post-americana dopo Davos: Contare solo su noi stessi. Costerà migliaia di miliardi, anche per l'Ai. Su Noi Magazine la sicurezza stradale nel ricordo di Lorenzo Guarnieri e i gesti che salvano la vita ai giovaniScuole, università e argomenti delle quattro edizioni (Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza; Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo) dell'inserto giovane Noi Magazine all'interno della Gazzetta del Sud di giovedì ... msn.com Su Noi Magazine il discorso del presidente Mattarella ai giovani e la bellezza dei limiti con UniVersoMe. Fondi per i giornali in classe: tutte le infoDopo la pausa festiva riaprono le scuole e ritorna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la sesta stagione ... msn.com Jole De Rienzo vi augura buona giornata - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.