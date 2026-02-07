Furto notturno in un box di viale Strasburgo convalidati gli arresti della banda

Questa notte, una banda ha rubato in un box in viale Strasburgo. Gli agenti hanno arrestato i sospetti e il giudice ha convalidato gli arresti. La polizia continua le indagini per capire come sia stato pianificato il colpo.

Sono accusati di essere stati i protagonisti di un furto notturno messo a segno in viale Strasburgo. Con questa accusa la ha tratto in arresto quattro palermitani: si tratta di un 37enne, un 18enne e due 14enni. In azione i poliziotti appartenenti all'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, che su disposizione della sala operativa, si sono recati in viale Strasburgo, dopo che al numero unico di emergenza un cittadino aveva segnalato un furto in atto all'interno del proprio box. L'intervento tempestivo degli agenti ha consentito di intercettare, in via Lanza di Scalea, i quattro sospettati con ancora al seguito la merce appena asportata, che sono stati bloccati e portati negli uffici di polizia per l' identificazione.

La banda che aveva messo nel mirino la Peg Perego ad Arcore, in Brianza, ha tentato un furto che è stato sventato.

