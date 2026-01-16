Istat | impennata dei prezzi dell’energia e del carrello della spesa Soffrono le famiglie più povere

I dati dell’Istat evidenziano un aumento dei prezzi dell’energia e della spesa quotidiana, mentre i salari restano invariati. Le famiglie con minori risorse continuano a essere le più colpite da questa situazione, che evidenzia le difficoltà economiche di un’Italia in crescita. L’inflazione crescente e i costi sostenuti dalle fasce più deboli rappresentano una sfida importante per il nostro paese.

I salari sono fermi al palo e i prezzi dell’energia e del carrello della spesa sono alle stelle. Gli ultimi dati dell’Istat sull’inflazione restituiscono un’Italia sempre più in difficoltà e a pagare il conto più salato sono, ancora una volta nell’era Meloni, le famiglie più povere. A dicembre dello scorso anno, l’indice nazionale dei prezzi al consumo mostra un aumento dello 0,2% su novembre e dell’1,2% su dicembre 2024 (dal +1,1% del mese precedente). In media, nel 2025, i prezzi al consumo registrano una crescita dell’1,5% in accelerazione dall’1% nel 2024. Leggi anche: Milano capitale mondiale dei milionari Istat: impennata dei prezzi dell’energia e del carrello della spesa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

