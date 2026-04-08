Esplode l’emergenza amianto Liceo Golgi polveri vicino alle aule Presentato un esposto in Procura

Da ilgiorno.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore è stata segnalata la presenza di polveri di amianto nel liceo Golgi, in prossimità delle aule e al piano terra. L'edificio, che era stato temporaneamente chiuso a causa di una dispersione di polveri durante i lavori di ristrutturazione dell’ascensore, vede ora un esposto presentato in Procura. La situazione ha suscitato preoccupazione tra studenti e insegnanti, mentre le autorità attendono i risultati delle analisi ambientali.

Polveri di amianto anche al piano terra e nell’area adiacente alle aule del liceo Golgi che nei giorni scorsi era stato chiuso a scopo precauzionale, dopo la dispersione in seguito ai lavori di ristrutturazione dell’ascensore. A denunciarlo è stata l’associazione “Sportello amianto nazionale“ che ha depositato un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica di Pavia tramite l’avvocato Barbara Cuneo del Foro di Genova. "Nell’ambito delle verifiche tecniche effettuate sui campioni raccolti il 23 marzo e analizzate con il supporto analitico del Centro regionale amianto di Arpa Piemonte – si legge in una nota – è stata riscontrata la presenza di crisotilo (amianto) in campioni di polveri e detriti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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