Esplode l’emergenza amianto Liceo Golgi polveri vicino alle aule Presentato un esposto in Procura

Nelle ultime ore è stata segnalata la presenza di polveri di amianto nel liceo Golgi, in prossimità delle aule e al piano terra. L'edificio, che era stato temporaneamente chiuso a causa di una dispersione di polveri durante i lavori di ristrutturazione dell’ascensore, vede ora un esposto presentato in Procura. La situazione ha suscitato preoccupazione tra studenti e insegnanti, mentre le autorità attendono i risultati delle analisi ambientali.

Polveri di amianto anche al piano terra e nell’area adiacente alle aule del liceo Golgi che nei giorni scorsi era stato chiuso a scopo precauzionale, dopo la dispersione in seguito ai lavori di ristrutturazione dell’ascensore. A denunciarlo è stata l’associazione “Sportello amianto nazionale“ che ha depositato un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica di Pavia tramite l’avvocato Barbara Cuneo del Foro di Genova. "Nell’ambito delle verifiche tecniche effettuate sui campioni raccolti il 23 marzo e analizzate con il supporto analitico del Centro regionale amianto di Arpa Piemonte – si legge in una nota – è stata riscontrata la presenza di crisotilo (amianto) in campioni di polveri e detriti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Esplode l’emergenza amianto. Liceo Golgi, polveri vicino alle aule. Presentato un esposto in Procura Il liceo Golgi di Broni chiude per tracce di amianto: “Polveri anche vicino alle aule, forse studenti esposti”Il liceo Golgi di Broni (Pavia) è stato chiuso per precauzione prima di Pasqua per tracce di amianto trovate nel cantiere di ristrutturazione... Broni, c’è l’amianto nell’ascensore del liceo Golgi: scuola chiusa fino a dopo pasquaBroni (Pavia), 30 marzo 2026 – Chiuso fino a dopo Pasqua il liceo Golgi di Broni dove, durante i lavori per l’ampliamento della cabina... Si parla di: Esplode l’emergenza amianto. Liceo Golgi, polveri vicino alle aule. Presentato un esposto in Procura. Esplode l’emergenza amianto. Liceo Golgi, polveri vicino alle aule. Presentato un esposto in ProcuraPolveri di amianto anche al piano terra e nell’area adiacente alle aule del liceo Golgi che nei giorni scorsi era stato chiuso a scopo precauzionale, dopo la dispersione in seguito ai lavori di ristru ... ilgiorno.it Liceo Golgi chiuso per amianto: «Tracce anche al piano terra e vicino le aule»Un elemento che, secondo allargherebbe il perimetro della contaminazione, avvenuto durante l’intervento edilizio che è costato alla ditta anche una diffida da parte della Provincia – ente responsabile ... laprovinciapavese.gelocal.it