Il TAR accoglie il ricorso di due genitori | la scuola deve garantire tutte le ore di sostegno previste dal PEI per gli alunni con disabilità grave

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha recentemente accolto un ricorso di due genitori, stabilendo che la scuola è obbligata a garantire tutte le ore di sostegno previste dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli studenti con disabilità grave. Questa sentenza del 20 gennaio rappresenta un'importante pronuncia in materia di diritto all'istruzione e sostegno scolastico.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha emesso, lo scorso 20 gennaio, una sentenza destinata a fare giurisprudenza sul tema del sostegno scolastico agli alunni con disabilità. Il caso riguarda un bambino certificato con handicap grave secondo la Legge 104 del 1992, iscritto alla seconda classe della scuola secondaria di primo grado presso un istituto comprensivo di Capua. Il Tribunale cita espressamente due sentenze della Corte Costituzionale, la numero 80 del 2010 e la numero 275 del 2016, che hanno chiarito un principio fondamentale: le ore di sostegno non possono essere ridotte per motivi economici o per mancanza di insegnanti.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

