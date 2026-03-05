Decreto Pmi via libera in Senato | c’è la stretta sulle recensioni online

Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge dedicato alle piccole e medie imprese, che ora diventa legge dello Stato. Tra le novità, ci sono misure volte a regolare le recensioni online, introducendo controlli più severi. La legge riguarda anche vari aspetti di sostegno alle imprese e alle attività commerciali. Il testo passa ora alla promulgazione ufficiale.

Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge annuale per le piccole e medie imprese, che diventa così legge dello Stato. Il via libera è arrivato per alzata di mano, al termine di un lungo iter parlamentare. Il testo, già approvato una prima volta da Palazzo Madama e successivamente modificato dalla Camera, ha richiesto una terza lettura prima del voto conclusivo. Un iter legislativo che, secondo il ministro dell'Industria Adolfo Urso, rappresenta "un risultato atteso da ben più di dieci anni". Cambiano le recensioni online. Tra le novità più rilevanti, soprattutto per il settore turistico e della ristorazione, c'è la disciplina sulle recensioni online, una misura che l'Italia introduce per prima in Europa, secondo la ministra del Turismo Daniela Santanchè.