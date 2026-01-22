Il Comune di Roma ha approvato una mozione per l’installazione di semafori intelligenti in alcune strade a scorrimento veloce, a partire da Via Cristoforo Colombo. Questa iniziativa mira a migliorare la sicurezza stradale attraverso strumenti di controllo della velocità, contribuendo a ridurre i rischi e a promuovere comportamenti più responsabili tra gli utenti della strada. La sperimentazione rappresenta un passo verso una viabilità più sicura e intelligente.

Il consiglio comunale di Roma ha approvato una mozione per chiedere che venga fatta una sperimentazione attraverso l'utilizzo di semafori intelligenti in alcune delle strade a scorrimento veloce della nostra città, a partire da Via Cristoforo Colombo, come strumento di controllo della velocità e per aumentare la sicurezza stradale. A presentare il provvedimento i consiglieri Zannola e Corbucci. "L'obiettivo dell'atto che abbiamo approvato è semplice e concreto: ridurre la velocità dei veicoli e prevenire gli incidenti stradali, utilizzando strumenti tecnologici già collaudati e utilizzati in altre città italiane", spiega Dario Nanni, presidente della Commissione Giubileo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sicurezza stradale, arrivano i semafori intelligenti: si parte dalla Colombo

Leggi anche: Sp6, arrivano i semafori ’intelligenti’

Sulla provinciale arrivano i semafori intelligentiA Biassono, lungo la Sp6, saranno installati nuovi semafori intelligenti, grazie a un finanziamento di 100mila euro proveniente dalla Regione Lombardia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Sicurezza stradale, a Prima Porta arrivano i marciapiedi e i percorsi pedonali protetti; Roma, per proteggere i pedoni arrivano strisce luminose e strade scolastiche; Messa in sicurezza della strade provinciali nel Sud Sardegna: dalla Giunta Todde arrivano 10 milioni; Sicurezza stradale: ecco le proposte della Federciclismo al Parlamento italiano.

Sicurezza stradale, arrivano i semafori intelligenti: si parte dalla ColomboIl consiglio comunale di Roma ha approvato una mozione per chiedere che venga fatta una sperimentazione attraverso l'utilizzo di semafori ... iltempo.it

Bucine e Terranuova. Arrivano risorse per la sicurezza stradaleArezzo, 08 agosto 2025 – La Regione Toscana ha pubblicato la graduatoria del bando sulla sicurezza stradale, e tra i Comuni beneficiari figurano Bucine e Terranuova Bracciolini, che riceveranno ... lanazione.it

Anche a Potenza arrivano i cuscini berlinesi per la sicurezza stradale - facebook.com facebook

SICUREZZA STRADALE: AUTORIZZATA INSTALLAZIONE DEI CUSCINI BERLINESI A POTENZA x.com