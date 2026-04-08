Elia Del Grande, cinquantenne, è stato arrestato oggi a Gallarate, in provincia di Varese, dopo essere evaso sfruttando un permesso premio concesso la sera di Pasqua. L’uomo era scomparso pochi giorni fa e la sua fuga aveva suscitato attenzione. La polizia ha rintracciato e catturato Del Grande, che era stato riconosciuto nelle vicinanze della città.

Elia Del Grande è stato catturato oggi, 8 aprile, a Gallarate, in provincia di Varese. Il cinquantenne era evaso sfruttando un permesso premio ottenuto la sera di Pasqua. L’intervento dei Carabinieri è scattato intorno alle 13,30 lungo la SP 18. L’uomo ha cercato di sottrarsi ai controlli svoltando in una strada privata, un gesto che ha immediatamente allertato i militari. Il blocco della gazzella ha costretto il fuggitivo a un tentativo di manovra per scappare. Durante lo scontro fisico per l’arresto, uno degli agenti ha riportato ferite lievi. La scia di sangue della strage dei mugnai. Il passato di Elia Del Grande è segnato da un crimine atroce commesso nel 1988. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Strage dei mugnai: catturato l’evaso Del Grande dopo la fuga

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