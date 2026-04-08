Strade in Gioco via libera al progetto per restituire i bambini alla città | FOTO

Il Comune di San Marcellino ha dato il via al progetto nazionale “Strade in Gioco”, promosso dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. L'iniziativa mira a riqualificare le strade e le piazze cittadine, creando spazi dedicati ai bambini e ai ragazzi per il gioco e l'incontro. L'obiettivo è restituire agli giovani luoghi di aggregazione e libertà. La conferma dell'avvio del progetto è stata resa nota con una comunicazione ufficiale del Comune.

Il Comune di San Marcellino ha ufficialmente avviato il progetto nazionale “Strade in Gioco”, promosso dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA), con l’obiettivo di restituire le strade e le piazze ai bambini e ai ragazzi, offrendo loro spazi sicuri di incontro e gioco libero. 🔗 Leggi su Casertanews.it Ecco “Sicuramente”, il progetto di Atm per i bambini: un gioco didattico per l’educazione alla sicurezza stradaleMilano, 18 gennaio 2026 – Atm promuove un nuovo progetto dedicato ai più piccoli, dal titolo “Sicuramente”. Incendio al Sannazaro, Vito Grassi (ALuiss): Fronte comune per restituire alla città un simbolo di identità e memoria culturaleNapoli, 17 febbraio 2026 - "L'incendio che ha devastato il Sannazaro di Napoli è un evento tragico che colpisce il cuore della città e della sua... Dumped by a scumbag, she marries a tycoon who loved her for years; he spoils her to the top! Argomenti più discussi: RIMINI: la Mappa dei Lavori Pubblici; Lavori in pieno fermento al parco del Pozzale per mettere i nuovi giochi; Contro paura e burnout, si torna a giocare insieme al festival di Dolcè; Paul Seixas: sarà il Giro dei Paesi Baschi 2026 a lanciare il francese tra i grandi della stagione? · Ciclismo su strada. L’anfiteatro dove il gioco è protagonistaVenerdì 27 marzo, nello spazio di via Acacie prendono il via le attività che l’amministrazione ha organizzato per Strade in gioco, iniziativa nazionale che vuole offrire a bimbi e ragazzi uno spazio ... mi-lorenteggio.com Sarebbe dovuta essere una mattinata di ordinari spostamenti tra le strade di Monteverde, a Roma. Invece, il silenzio di un autobus fermo al capolinea è stato rotto dai flebili lamenti provenienti da un carrello della spesa, trasformando una corsa di linea in una - facebook.com facebook Molise, si riattiva la frana di Petacciato: strade chiuse e allerta alta x.com