Incendio al Sannazaro Vito Grassi ALuiss | Fronte comune per restituire alla città un simbolo di identità e memoria culturale

Vito Grassi di ALuiss denuncia che l’incendio al Sannazaro, avvenuto ieri sera, ha causato danni significativi al patrimonio culturale napoletano. La biblioteca, che ospita migliaia di volumi e rappresenta un punto di riferimento storico, è stata parzialmente distrutta dalle fiamme. La causa dell’incendio sembra ancora da accertare, ma le prime ipotesi puntano a un corto circuito. Questa perdita colpisce profondamente la memoria collettiva della città e rafforza l’urgenza di intervenire subito per proteggere i luoghi di cultura.

Napoli, 17 febbraio 2026 - "L'incendio che ha devastato il Sannazaro di Napoli è un evento tragico che colpisce il cuore della città e della sua comunità. Questo teatro, con i suoi due secoli di storia, è stato un simbolo di identità e memoria culturale per i napoletani, un luogo dove generazioni di artisti e cittadini si sono incontrati per celebrare la bellezza e la creatività". Ad affermarlo è Vito Grassi, presidente di ALuiss e Ceo di Graded. "Come imprenditore, esprimo la mia profonda solidarietà alle istituzioni e alla comunità napoletana per questa perdita irreparabile. Aggiungo la disponibilità, unitamente a chiunque altro della società civile e degli operatori economici e sociali sia pronto, a raccogliere l’appello di Maurizio De Giovanni, per contribuire alla ricostruzione e alla rinascita di questo importante emblema della nostra storia. 🔗 Leggi su 2anews.it

