Incendio al Sannazaro Vito Grassi ALuiss | Fronte comune per restituire alla città un simbolo di identità e memoria culturale
Vito Grassi di ALuiss denuncia che l’incendio al Sannazaro, avvenuto ieri sera, ha causato danni significativi al patrimonio culturale napoletano. La biblioteca, che ospita migliaia di volumi e rappresenta un punto di riferimento storico, è stata parzialmente distrutta dalle fiamme. La causa dell’incendio sembra ancora da accertare, ma le prime ipotesi puntano a un corto circuito. Questa perdita colpisce profondamente la memoria collettiva della città e rafforza l’urgenza di intervenire subito per proteggere i luoghi di cultura.
Napoli, 17 febbraio 2026 - "L'incendio che ha devastato il Sannazaro di Napoli è un evento tragico che colpisce il cuore della città e della sua comunità. Questo teatro, con i suoi due secoli di storia, è stato un simbolo di identità e memoria culturale per i napoletani, un luogo dove generazioni di artisti e cittadini si sono incontrati per celebrare la bellezza e la creatività". Ad affermarlo è Vito Grassi, presidente di ALuiss e Ceo di Graded. "Come imprenditore, esprimo la mia profonda solidarietà alle istituzioni e alla comunità napoletana per questa perdita irreparabile. Aggiungo la disponibilità, unitamente a chiunque altro della società civile e degli operatori economici e sociali sia pronto, a raccogliere l’appello di Maurizio De Giovanni, per contribuire alla ricostruzione e alla rinascita di questo importante emblema della nostra storia. 🔗 Leggi su 2anews.it
Napoli perde il Sannazaro, simbolo della sua anima culturaleIl Teatro Sannazaro di Napoli, simbolo della tradizione teatrale locale, è stato distrutto da un incendio scoppiato all’alba, che ha causato la crollo della cupola e danneggiato gravemente l’edificio.
Incendio Sannazaro, Michele di Bari: "È una tragedia culturale e umana"Il prefetto Michele di Bari ha descritto l’incendio al teatro Sannazaro come una perdita enorme per la cultura e le persone di Napoli.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Incendio al Sannazaro, il sindaco: Ricostruiremo il teatro. Danneggiati dal fuoco 15 appartamentiIl teatro è stato completamente distrutto, la parte interna è completamente bruciata, è rimasta al momento soltanto la ... iltempo.it
Incendio al Sannazaro: l'interno del teatro divorato dalle fiamme - VIDEOSono impressionanti le immagini dell'interno del Teatro Sannazaro dopo lo spaventoso incendio che lo ha colpito questa mattina. Sull'incendio, che sarebbe partito dal tetto, indaga la Procura. napolitoday.it
La ricerca ha dimostrato che BACE2 regola l’ingresso dei grassi nelle cellule tumorali, un meccanismo cruciale per la loro crescita. Interferire con questa proteina potrebbe rappresentare una nuova strategia per combattere alcuni tipi di cancro, come quelli al facebook