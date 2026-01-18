Ecco Sicuramente il progetto di Atm per i bambini | un gioco didattico per l’educazione alla sicurezza stradale

Atm presenta “Sicuramente”, un progetto dedicato ai bambini per promuovere l’educazione alla sicurezza stradale. Attraverso un gioco didattico, l'iniziativa mira a sensibilizzare i più giovani sui comportamenti corretti in strada. L’obiettivo è favorire una maggiore consapevolezza e responsabilità, contribuendo a creare ambienti più sicuri per tutti. Un intervento educativo pensato per coinvolgere i bambini in modo semplice e diretto.

Milano, 18 gennaio 2026 – Atm promuove un nuovo progetto dedicato ai più piccoli, dal titolo “Sicuramente”. L’obiettivo? Promuovere la mobilità pubblica e l'educazione alla sicurezza stradale partendo dai bambini, ai quali è dedicata l’iniziativa. Il nuovo progetto dell’azienda di trasporto locale milanese è stato presentato oggi al Campus Atm. Oltre 500 kit distribuiti nelle scuole di Milano. In cosa consiste “Sicuramente”? Al centro dell’iniziativa c’è un gioco didattico rivolto a bambine e bambini per insegnare le regole della strada e l'uso consapevole dei mezzi pubblici. L'iniziativa nasce dalla collaborazione con l'Associazione Lorenzo Guarnieri, Giunti Editore e Giunti Scuola e prevede la distribuzione di oltre 500 kit nelle scuole primarie milanesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

