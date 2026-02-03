Rappresentanti del liceo Frattini a Varese | le ragazze della scuola media in diretta radio

Questa settimana, le ragazze del liceo Frattini di Varese prenderanno parte a una diretta radiofonica. Mercoledì 4 febbraio, alle 15.00, su Radio Materia, parleranno di scuola e condividono le loro esperienze in uno speciale dal titolo “Che scuola fai?”.

Mercoledì 4 febbraio, alle ore 15.00, su Radio Materia, si terrà una diretta speciale con il titolo “Che scuola fai?”, con le rappresentanti del liceo Frattini di Varese. Le ospiti della trasmissione saranno Frida De Facci, Maria Serenelli, Anita Ferrari e Valeria Isernia, tutte studentesse del liceo artistico Frattini, situato a Varese. La diretta sarà trasmessa in streaming sul sito www.radiomateria.it. Questo evento è parte della serie di appuntamenti dedicati a diverse istituzioni scolastiche della zona, con il quale si intende far conoscere meglio le attività didattiche, i progetti e il futuro degli studenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

