Stop frane | Musumeci punta su 7 distretti e miliardi per l’Abruzzo

Il Ministro per la Protezione Civile ha annunciato alla Camera un piano nazionale per affrontare il problema delle frane, con un focus sui sette distretti territoriali. La proposta prevede di allocare miliardi di euro per interventi specifici nell’Abruzzo e coinvolgere le autorità distrettuali, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle emergenze e superare le limitazioni delle strategie regionali. La presentazione si inserisce in un quadro di iniziative per la prevenzione delle calamità naturali.

Il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, ha presentato alla Camera un progetto di strategia nazionale volto a contrastare l’instabilità del suolo, proponendo di coordinare gli interventi tramite sette autorità distrettuali per superare i limiti della gestione puramente regionale. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che l’attuale ripartizione delle competenze tra le diverse Regioni non risulta più adeguata a gestire una materia così complessa e articolata. Il piano è attualmente sotto valutazione dei Ministeri delle Infrastrutture e dell’Ambiente. Nello Musumeci ha espresso l’auspicio che l’apparato burocratico possa agire con rapidità e senso di responsabilità per permettere la definizione definitiva di questo progetto strategico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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