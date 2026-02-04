Il governatore Musumeci ha annunciato che nella Sicilia quasi tutti i comuni sono a rischio frane. Secondo i dati più recenti dell'Ispra, nove su dieci paesi dell’isola hanno zone dove il pericolo di frane è elevato. La situazione non è nuova, ma rimane preoccupante. Le autorità continuano a monitorare e a cercare soluzioni per proteggere le comunità più a rischio.

Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - "Il rischio frane in Sicilia non è emergenziale, ma strutturale. Secondo i dati dell'Ispra, aggiornati al 2024, circa nove comuni su 10 nell'isola presentano aree ad alto rischio frane. La situazione non è certo migliore nel resto d'Italia, dove secondo gli scienziati oltre il 94% dei comuni si trova in territori esposti al rischio idrologico, rischio valanghe e erosione costiera". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci durante l'informativa al Senato sulla frana di Niscemi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

**Niscemi: Musumeci, 'in Sicilia 9 comuni su 10 ad alto rischio frane'**

La mappa del rischio in Italia si allarga.

L’Ispra ha diffuso i dati sul dissesto idrogeologico in Italia, e Niscemi si trova tra i Comuni più a rischio.

