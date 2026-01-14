Controlli sulle caldaie Cna | Stop alle fake news non c' è nessuna riduzione delle verifiche

Negli ultimi giorni, il settore della manutenzione delle caldaie ha vissuto un aumento di false informazioni riguardanti le verifiche. La CNA precisa che non ci sono riduzioni dei controlli previsti: le normative rimangono invariate e gli interventi di controllo continuano come da prassi. È importante affidarsi a fonti ufficiali per evitare fraintendimenti e garantire la sicurezza e l’efficienza degli impianti termici.

