Controlli sulle caldaie Cna | Stop alle fake news non c' è nessuna riduzione delle verifiche
Negli ultimi giorni, il settore della manutenzione delle caldaie ha vissuto un aumento di false informazioni riguardanti le verifiche. La CNA precisa che non ci sono riduzioni dei controlli previsti: le normative rimangono invariate e gli interventi di controllo continuano come da prassi. È importante affidarsi a fonti ufficiali per evitare fraintendimenti e garantire la sicurezza e l’efficienza degli impianti termici.
“Negli ultimi giorni il settore della manutenzione degli impianti termici è stato attraversato da una forte ondata di confusione. Attraverso canali non ufficiali sono infatti circolate indiscrezioni su una presunta riduzione dei controlli, in particolare per le caldaie di piccola potenza. Una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Caldaie a gas, nel 2026 cambia tutto: stop ai controlli in presenze, verifiche solo da remoto. Le nuove regole
Leggi anche: Stop alle ispezioni sulle caldaie sotto i 70 kw, imprese e artigiani lanciano l'allarme: "Sicurezza delle famiglie a rischio"
Controlli sulle caldaie, Cna: "Stop alle fake news, non c'è nessuna riduzione delle verifiche" - Il ministero dell’Ambiente e Cna provinciale fanno chiarezza sulla conferma dei controlli agli impianti termici ... cesenatoday.it
Caldaie, ipotesi stop ai controlli. L’appello di Confartigianato Impianti - Bolgi (Presidente Confartigianato Impianti): “Sicurezza e qualità dell’aria passano da controlli efficaci. msn.com
Caldaie e gas, stop ai controlli in presenza e verifiche solo da remoto. Cosa potrebbe cambiare dal 2026 - Al momento si tratta di un’ipotesi normativa, ma nei prossimi anni potrebbe trasformarsi in un cambiamento concreto: a partire dal 2026 le verifiche annuali sulle caldaie a gas potrebbero non ... ilmessaggero.it
Una bozza di decreto legislativo prevede solo controlli documentali per le caldaie domestiche, suscitando preoccupazioni per sicurezza e ambiente facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.