Un’indagine della Procura e della Polizia postale di Bologna riguarda due casi di truffa legati agli esami del semestre filtro di Medicina. I sospettati si fingeva funzionari pubblici per ingannare studenti e ottenere informazioni riservate. Le autorità stanno verificando le modalità delle truffe, che coinvolgono tecniche di phishing e fake news, per tutelare l’integrità del percorso di studio e prevenire ulteriori tentativi fraudolenti.

Si spacciavano per funzionari pubblici, ma i tecnici informatici non ci erano cascati. La Procura e la Polizia postale di Bologna hanno aperto un’indagine su due casi di truffa relativi al corso di Medicina, nello specifico sulle domande degli esami obbligatori per superare il semestre filtro introdotto dal governo Meloni. L’inchiesta è strutturata in due filoni ed è partita con le denunce di Cineca, il consorzio interuniversitario che ha gestito le prove di Chimica, Fisica e Biologia per conto del ministero dell’Istruzione. Da Casalecchio di Reno il maggior centro di calcolo italiano ha curato la logistica e la parte informatica per gli appelli del 20 novembre e del 10 dicembre degli esami previsti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Esami del semestre filtro di Medicina, tra phishing e fake news: inchiesta su truffe informatiche

Leggi anche: "Se non passo vado a lavorare": i primi esami del semestre filtro di Medicina

Medicina: ad Ancona superano il semestre filtro 180 studenti su 1.054, esami riparativi per 209All’Università Politecnica delle Marche di Ancona, le recenti modalità di accesso ai corsi di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria sono state oggetto di attenzione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Semestre aperto per Medicina, Odontoiatria e Veterinaria: gli aggiornamenti; Test di Medicina per il semestre filtro: Gli hacker hanno cercato di avere i quiz prima della prove; Filtro Medicina, graduatoria: date da segnare, fasce di merito e prossimi passi per chi resta fuori; Corsi di recupero di Medicina, come e quando? Ecco le novità.

Esami del semestre filtro di Medicina, tra phishing e fake news: inchiesta su truffe informatiche - La Procura indaga su tentativi di phishing per ottenere le domande d'esame e sulle false notizie diffuse da alcuni avvocati sui social per promuovere i ricorsi alle prove con i loro studi legali. ilfattoquotidiano.it

Medicina, recupero debiti dopo il semestre filtro: le date e come funziona - Dopo il semestre filtro, gli studenti avranno ora la possibilità di recuperare i debiti. Nello specifico, gli atenei apriranno degli appelli tra la fine di gennaio e il mese di febbraio per il ... tg24.sky.it

Ecco tutte le date degli esami di recupero del Semestre Filtro, comunicate dalle singole università. Scorri il post per scoprire le date della tua università! Vuoi prepararti agli esami in modo efficace Commenta con *RECUPERO* e scopri come farlo a - facebook.com facebook