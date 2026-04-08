Stop all’esodo di giovani talenti Manager dirigenti e specialisti | Bonus alle ditte che assumono

In risposta alla preoccupazione per l’emorragia di giovani professionisti, alcune aziende propongono un incentivo economico alle imprese che assumono giovani talenti. La regione ha lanciato il progetto Marche Giovani, con l’obiettivo di fermare l’esodo di manager, dirigenti e specialisti. La misura mira a favorire nuove assunzioni e a trattenere le competenze più giovani sul territorio.

Giovani talenti in fuga, in campo il progetto Marche Giovani per bloccare l’esodo. Manager, export manager, dirigenti, quadri: sono le figure professionali chiave su cui la giunta Acquaroli intende investire per rendere la regione attrattiva per i giovani ad alta professionalità che lavorano in altre regioni o all’estero. "Lo strumento potrebbe essere quello degli incentivi alle imprese – dice l’assessore al lavoro, Tiziano Consoli –, per creare figure ad alta specializzazione ora assenti nei processi produttivi. A loro sostegno potrà essere destinata una parte delle risorse (in tutto circa un milione, ndr), mentre un’altra quota potrà essere usata per definire interventi in sinergia con l’università". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stop all’esodo di giovani talenti. Manager, dirigenti e specialisti: "Bonus alle ditte che assumono" Agevolazioni fiscali, bonus alle Pmi che aggiungono un temporary manager in organicoPresto potrebbero arrivare agevolazioni fiscali per le Pmi che si affidano a temporary manager, ovvero dirigenti altamente qualificati chiamati a... Incentivi fiscali per le piccole imprese che assumono manager temporanei per rafforzare la gestione aziendaleLe piccole e medie imprese italiane potrebbero presto beneficiare di un nuovo strumento di sostegno finanziario pensato per affrontare le sfide... Temi più discussi: Stop all’esodo di giovani talenti. Manager, dirigenti e specialisti: Bonus alle ditte che assumono; La NASpI non è sempre riconosciuta in caso di risoluzione consensuale con incentivo all’esodo; Harmont & Blaine: stop ai licenziamenti; Trezzano, sciopero alla Berlin Packaging: lavoratori protestano contro i licenziamenti previsti dal piano esuberi. Stop all’esodo di giovani talenti. Manager, dirigenti e specialisti: Bonus alle ditte che assumonoLa strategia voluta dal presidente Acquaroli, il milione delle mancette per finanziare le misure. Entro maggio il piano, Consoli: patto anche con le Università. In arrivo il bando per gli under 36 . ilrestodelcarlino.it Scatta l'esodo di Pasqua, le strade da bollino rossoITALIA: Anche in Toscana le principali arterie sono sorvegliate speciali fra partenze e rientri. Gli orari di traffico intenso, lo stop ai mezzi pesanti ... toscanamedianews.it Cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran: stop agli attacchi per 2 settimane e riapertura di Hormuz Un accordo per il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è stato raggiunto nella notte, a poche ore da un’escalation che rischiava di sfociare in un conflitto ancora più am - facebook.com facebook Si risveglia una frana storica in Molise: chiusa l’A14 e stop alla linea ferroviaria sulla costa adriatica, disagi per i viaggiatori x.com