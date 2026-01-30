agevolazioni fiscali bonus alle pmi che aggiungono un temporary manager in organico

Le piccole e medie imprese potrebbero presto avere a disposizione nuove agevolazioni fiscali se assumono un temporary manager. Si tratta di dirigenti esperti che lavorano per un periodo limitato e con obiettivi specifici. La misura mira a sostenere le aziende che cercano figure di alto livello senza doverle integrare in pianta stabile. Al momento, si attende ancora un decreto ufficiale, ma l’idea è di favorire l’innovazione e la crescita delle Pmi attraverso queste facilitazioni.

Presto potrebbero arrivare agevolazioni fiscali per le Pmi che si affidano a temporary manager, ovvero dirigenti altamente qualificati chiamati a operare per un periodo definito e con obiettivi misurabili. Le Pmi rappresentano la spina dorsale dell’economia italiana, costituendo la stragrande maggioranza delle imprese attive nel Paese e garantendo occupazione. Bonus alle Pmi che assumono temporary manager. Proprio la struttura delle Pmi italiane, che è molto spesso a conduzione familiare, costituisce al tempo stesso un punto di forza e un limite. In molte realtà imprenditoriali, infatti, la continuità familiare porta a privilegiare legami di parentela rispetto a merito e a talento manageriale, con conseguenze che possono riflettersi negativamente sulla qualità della gestione, soprattutto nei momenti di transizione o di crisi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Approfondimenti su Agevolazioni Fiscali

La Camera dei Deputati lavora a nuove agevolazioni fiscali per le piccole e medie imprese.

A pochi giorni dalle festività natalizie, si intensifica il quadro delle agevolazioni fiscali, tra bonus in scadenza, aggiornamenti in corso e novità in arrivo nel 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Agevolazioni Fiscali

