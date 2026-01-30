Incentivi fiscali per le piccole imprese che assumono manager temporanei per rafforzare la gestione aziendale

Le piccole imprese italiane potranno presto contare su nuovi incentivi fiscali se assumono manager temporanei. Il governo sta pensando a un aiuto concreto per rafforzare la gestione aziendale e migliorare la competitività delle aziende di piccole e medie dimensioni. La proposta mira a offrire un sostegno diretto, con incentivi che potrebbero facilitare l’ingresso di manager esperti senza pesare troppo sui bilanci delle imprese. Ora si attende il via libera ufficiale e i dettagli su come funzioneranno esattamente queste agevolazioni.

Le piccole e medie imprese italiane potrebbero presto beneficiare di un nuovo strumento di sostegno finanziario pensato per affrontare le sfide legate alla gestione aziendale. A partire dal 2026, in base a una proposta di legge in esame alla Camera dei Deputati, le imprese con meno di 250 dipendenti potranno accedere a un credito d’imposta del 20-30% sul costo di assunzione di un temporary manager, ossia un professionista esperto chiamato a ricoprire un ruolo dirigenziale per un periodo definito e con obiettivi misurabili. Il fondo destinato a finanziare l’iniziativa ammonta a 30 milioni di euro, con le percentuali di agevolazione calibrate in base alla dimensione dell’azienda. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incentivi fiscali per le piccole imprese che assumono manager temporanei per rafforzare la gestione aziendale Approfondimenti su Incentivi Fiscali Incentivi alle micro e piccole imprese: pubblicato l’Avviso pubblico finanziato dai fondi ex L. 266/97 Incentivi Ue, imprese italiane indietro: l’analisi di Vincenzo Vinciguerra, project manager di fondi europei Nel 2025, le imprese italiane mostrano ancora una bassa partecipazione ai fondi europei a gestione diretta. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Incentivi Fiscali Argomenti discussi: Incentivi fiscali e contributivi: nuovi obblighi di comunicazione e tracciabilità; Bonus edilizi 2026: tutte le detrazioni per la casa; Bonus Caldaia 2026: Incentivi, Detrazioni e Stop Ecobonus; Webinar Legge di Bilancio 2026: opportunità fiscali, lavoro e incentivi per le imprese. Stufe a Pellet 2026: tutti i bonus fiscali che puoi sfruttare per risparmiare fino al 65%Guida completa alle stufe a pellet 2026: requisiti, incentivi fiscali, detrazioni e norme da rispettare per usufruire di bonus Ecobonus e Conto Termico 3.0. trend-online.com Bonus pellet 2026, gli incentivi statali per le stufe: detrazioni e Iva agevolataAlcune agevolazioni permettono di accedere ad un bonus pellet 2026 sui generis, ma attenzione all’aliquota Iva sul combustibile ... quifinanza.it Caldaia a condensazione e incentivi fiscali nel 2026: sì, esistono ancora. Ma no, non sono automatici. La sostituzione della caldaia può rientrare in diverse detrazioni fiscali, con percentuali che in genere vanno dal 50% al 65%, recuperabili in dichiarazione de - facebook.com facebook #Contributi a #fondoperduto, #finanziamenti agevolati e #incentivi fiscali Incentivi e dintorni di Francesca Alicata ildenaro.it/contributi-a-f… x.com

