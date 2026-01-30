Incentivi fiscali per le piccole imprese che assumono manager temporanei per rafforzare la gestione aziendale

Da ameve.eu 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le piccole imprese italiane potranno presto contare su nuovi incentivi fiscali se assumono manager temporanei. Il governo sta pensando a un aiuto concreto per rafforzare la gestione aziendale e migliorare la competitività delle aziende di piccole e medie dimensioni. La proposta mira a offrire un sostegno diretto, con incentivi che potrebbero facilitare l’ingresso di manager esperti senza pesare troppo sui bilanci delle imprese. Ora si attende il via libera ufficiale e i dettagli su come funzioneranno esattamente queste agevolazioni.

Le piccole e medie imprese italiane potrebbero presto beneficiare di un nuovo strumento di sostegno finanziario pensato per affrontare le sfide legate alla gestione aziendale. A partire dal 2026, in base a una proposta di legge in esame alla Camera dei Deputati, le imprese con meno di 250 dipendenti potranno accedere a un credito d’imposta del 20-30% sul costo di assunzione di un temporary manager, ossia un professionista esperto chiamato a ricoprire un ruolo dirigenziale per un periodo definito e con obiettivi misurabili. Il fondo destinato a finanziare l’iniziativa ammonta a 30 milioni di euro, con le percentuali di agevolazione calibrate in base alla dimensione dell’azienda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

incentivi fiscali per le piccole imprese che assumono manager temporanei per rafforzare la gestione aziendale

© Ameve.eu - Incentivi fiscali per le piccole imprese che assumono manager temporanei per rafforzare la gestione aziendale

Approfondimenti su Incentivi Fiscali

Incentivi alle micro e piccole imprese: pubblicato l’Avviso pubblico finanziato dai fondi ex L. 266/97

Incentivi Ue, imprese italiane indietro: l’analisi di Vincenzo Vinciguerra, project manager di fondi europei

Nel 2025, le imprese italiane mostrano ancora una bassa partecipazione ai fondi europei a gestione diretta.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Incentivi Fiscali

Argomenti discussi: Incentivi fiscali e contributivi: nuovi obblighi di comunicazione e tracciabilità; Bonus edilizi 2026: tutte le detrazioni per la casa; Bonus Caldaia 2026: Incentivi, Detrazioni e Stop Ecobonus; Webinar Legge di Bilancio 2026: opportunità fiscali, lavoro e incentivi per le imprese.

incentivi fiscali per leStufe a Pellet 2026: tutti i bonus fiscali che puoi sfruttare per risparmiare fino al 65%Guida completa alle stufe a pellet 2026: requisiti, incentivi fiscali, detrazioni e norme da rispettare per usufruire di bonus Ecobonus e Conto Termico 3.0. trend-online.com

incentivi fiscali per leBonus pellet 2026, gli incentivi statali per le stufe: detrazioni e Iva agevolataAlcune agevolazioni permettono di accedere ad un bonus pellet 2026 sui generis, ma attenzione all’aliquota Iva sul combustibile ... quifinanza.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.