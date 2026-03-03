Nel 2025, le famiglie lombarde hanno speso in media 1.416 euro per il gas e 750 euro per l’elettricità. Si tratta di costi energetici record, che rischiano di aumentare ulteriormente a causa di dazi e del conflitto in corso. I dati evidenziano una crescita significativa rispetto agli anni precedenti, sottolineando le difficoltà nel contenere le spese legate all’energia.

Nel 2025 la spesa media delle famiglie lombarde per la bolletta del gas è stata di 1.416 euro. Per l'elettricità di 750 euro. La somma delle due utenze arriva a 2.166 euro, mille in più rispetto al 2018. E l'attacco Usa all'Iran fa temere nuovi rincari. Lo studio sui costi domestici è di Facile.it, che ha calcolato l'impatto sui bilanci familiari delle forniture energetiche nel mercato libero a tariffa indicizzata. Il risultato è che la media regionale è più alta di quella nazionale per entrambe le bollette. Il divario principale si registra nel gas, con una differenza di 100 euro. Como risulta la provincia con le bollette più salate: le famiglie hanno speso 1.

© Ilgiorno.it - Costi energetici record, con la guerra pericolo rincari. L’esperto: dazi e conflitto, consumi sotto attacco

Negozi e ristoranti colpiti da rincari energetici: costi mensili salgono oltre il 70%, con picchi a 10mila euroLe bollette di luce e gas per negozi, ristoranti e altre attività del settore terziario hanno registrato un aumento record nel 2025, con aumenti che...

Negozi in difficoltà: costi energetici schizzano a 2mila euro al mese, chiesto intervento urgente con nuovo decreto.I negozi italiani, soprattutto quelli del settore terziario, affrontano un’ondata di stress finanziario senza precedenti.

