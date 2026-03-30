Il settore zootecnico in Puglia si trova in difficoltà a causa dell'aumento dei costi di produzione, che non sono più coperti dal prezzo del latte. Questa situazione sta portando molte stalle a rischiare la chiusura, poiché il prezzo attuale non permette di coprire le spese necessarie per mantenere l’attività. La crisi si sta diffondendo tra gli allevatori della regione, con conseguenze che potrebbero interessare l’intera filiera.

Il settore zootecnico pugliese è in stato di emergenza. La combinazione esplosiva tra l'impennata dei costi di produzione e un prezzo del latte che non copre più le spese di gestione sta spingendo centinaia di aziende verso la chiusura. È quanto emerso dall'incontro urgente tra Coldiretti Puglia e l’assessore regionale all’Agricoltura, Francesco Paolicelli, volto a trovare soluzioni immediate per salvare un comparto strategico del territorio. Secondo l'analisi dell'associazione di categoria, la guerra in Iran sta agendo da acceleratore per una crisi già latente. I costi energetici e i fattori di produzione agricola hanno registrato aumenti fino al 40%, con rincari pesantissimi su energia, carburanti, mangimi e fertilizzanti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Rincari energetici, stalle pugliesi al collasso: "Prezzo del latte non può scendere sotto i costi di produzione"

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