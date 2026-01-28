Degrado criminale a Termini | alla stazione arrivano i Puma i veicoli blindati dell' esercito

Alla stazione Termini, la situazione si fa sempre più critica. Da tempo, i criminali hanno preso il controllo di alcune aree, e ora anche i veicoli blindati dell’esercito, i “Puma”, sono arrivati per cercare di rassicurare i pendolari e i passanti. La percezione di sicurezza resta bassa, e in tanti chiedono interventi più decisi per tornare a vivere la zona senza paura.

La misura voluta dal ministero dell'Interno e della Difesa. Un terzo blindato sarà operativo nell'area del Colosseo La parole d'ordine è "percezione della sicurezza". Siamo alla stazione Termini, dove il degrado criminale (come spiegato in questo approfondimento di Dossier) continua a rendere la zona insicura. Rapine, prostituzione, furti, borseggi, commercio abusivo e spaccio, anche di sostanze stupefacenti allungate con dadi da cucina e sterpaglie sono solo alcuni dei fenomeni che si sviluppano nell'area della stazione più grande d'Italia. Alla cosiddetta zona rossa, oltre a pattuglioni e maxi blitz si sono aggiunti da questa mattina anche i blindati dell'esercito italiano, i "Puma".🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa narrazione si esplora il degrado criminale di Termini, dove attività illegali come rapine, prostituzione, furti e spaccio si mescolano a episodi di commercio abusivo.

Un giovane di 23 anni è stato arrestato presso la stazione Termini con l’accusa di tentato omicidio.

