Prove di trazione sugli alberi di via Prenestina | stop ai tram attivi bus sostitutivi

Prove di trazione sugli alberi di via Prenestina, che ha portato a una chiusura temporanea della corsia preferenziale tra piazzale Labicano e viale Palmiro Togliatti. Fino a venerdì 13 febbraio, in alcune fasce orarie, i tram non circolano più lungo questa tratta. Al loro posto, sono attivi bus sostitutivi per garantire i collegamenti. La decisione arriva dopo alcune verifiche sulla stabilità degli alberi, che devono essere messi in sicurezza. La circolazione sta vivendo qualche disagio, ma l’obiettivo è prevenire eventual

C'è da verificare la stabilità degli alberi di via Prenestina, per questo fino a venerdì 13 febbraio è prevista una chiusura progressiva sulla corsia preferenziale, tra piazzale Labicano e viale Palmiro Togliatti. Saranno dunque necessarie modifiche al percorso dei tram 5, 14 e 19.

