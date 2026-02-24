Stipendi pubblici | +140 euro al mese per 440mila dipendenti

L’aumento degli stipendi pubblici, di fino a 140 euro al mese, coinvolge più di 440mila dipendenti di enti locali, tra Comuni e Regioni. La causa principale è un incremento contrattuale approvato recentemente, che mira a migliorare le retribuzioni di chi lavora nelle amministrazioni pubbliche. Molti dipendenti attendono da tempo questa novità, che rappresenta una boccata d’ossigeno per le loro finanze. La misura entra in vigore a partire da questo mese.

Un aumento fino a 140 euro lordi al mese per oltre 440mila dipendenti degli enti locali, tra Comuni, Regioni e altre amministrazioni. È quanto prevede il rinnovo del contratto 2022-2024, approvato ufficialmente. L’accordo riguarda anche 13mila dirigenti, che vedranno un incremento medio di 444 euro al mese. Gli aumenti, che arrivano dopo un lungo iter negoziale, rappresentano un segnale tangibile di attenzione verso il personale pubblico, in un momento di riallineamento delle retribuzioni tra enti locali e amministrazioni centrali. La novità principale è l’aumento medio del 5,78% rispetto al monte salari del 2021, con un incremento accessorio dello 0,22%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Stipendi comunali, aumenti fino a 140 euro al mese per 400mila lavoratori. Scattano anche 2.300 euro di arretratiGli aumenti degli stipendi comunali hanno coinvolto circa 400mila lavoratori, con incrementi fino a 140 euro al mese e arretrati di 2.

Rinnovo del contratto dei dipendenti degli enti locali, fino 140 euro al mese in piùIl rinnovo del contratto riguarda oltre 440mila dipendenti degli enti locali, tra cui impiegati comunali e regionali.

Approfondimenti, notizie e discussioni

