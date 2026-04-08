Un uomo condannato per un grave episodio di violenza contro la propria famiglia è stato arrestato nel Varesotto dai carabinieri. La persona, nota per essere coinvolta in un episodio definito come la

I carabinieri hanno rintracciato nel Varesotto e arrestato Elia Del Grande, condannato per la 'strage dei fornai', per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali per avere tentato di fuggire in auto provocando lievi lesioni a un militare. Del Grande era scappato da una casa lavoro ad Alba. A Cadrezzate di Osmate, il 7 gennaio del 1998, uccise il padre Enea, la madre Alida e il fratello Enrico in quella che venne definita la 'strage dei fornai per il lavoro delle vittime. Uscito nel 2023 dal carcere dopo 26 anni di detenzione era stato sottoposto alla libertà vigilata perchè ritenuto socialmente pericoloso e collocato in una casa lavoro a Castelfranco Emilia, un posto che gli era risultato odioso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sterminò la famiglia: trovato e arrestato Elia Del Grande nel Varesotto

Elia Del Grande evaso di nuovo dalla casa lavoro, ricerche in corso: nel ’98 sterminò la famigliaElia Del Grande, noto per essere stato l'autore della "strage dei fornai" (nel 1998 sterminò la famiglia a colpi di fucile), è di nuovo in fuga.

Sterminò la famiglia, Elia Del Grande è evaso di nuovo(Adnkronos) – Elia Del Grande, l'autore della 'strage dei fornai', è evaso di nuovo.

News - Arrestato Elia Del Grande nel Varesotto 12/11/2025

Temi più discussi: Elia Del Grande, chi è il killer della strage dei fornai ora in fuga; Elia Del Grande è evaso di nuovo: non si è presentato nella casa lavoro di Alba. Nel 1998 aveva sterminato la famiglia a Cadrezzate; Elia Del Grande ci ricasca: non rientra dal permesso premio pasquale; Cuneo, il killer Elia Del Grande è evaso per la seconda volta: sterminò la sua famiglia nel 1998.

Sterminò la famiglia: ad Alba trovato e arrestato Elia Del GrandeI carabinieri hanno rintracciato nel Varesotto e arrestato Elia Del Grande, condannato per la 'strage dei fornai', per resistenza a pubblico ufficiale e ... gazzettadelsud.it

Elia Del Grande, catturato l’uomo che aveva sterminato la famiglia: era fuggito a PasquaVerso le 13:30 di oggi i carabinieri della Compagnia di Gallarate hanno fermato a Varano Borghi, nel Varesotto, Elia Del Grande. L'uomo autore della strage di ... lapresse.it

Elia Del Grande ancora in fuga, il punto sulle ricerche. Alba. Il cinquantenne non è rientrato dopo essersi allontanato per parlare con una donna e una bambina. Nel 1998 uccise la sua famiglia a Cadrezzate. Gli era stata da poco prorogata la misura di si - facebook.com facebook

Elia Del Grande, evaso ad Alba: doveva restare altri 12 mesi in una casa-lavoro, poi la fuga. La compagna: «Non è pericoloso» x.com