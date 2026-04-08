Sterminò la famiglia | trovato e arrestato Elia Del Grande nel Varesotto

Da feedpress.me 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo condannato per un grave episodio di violenza contro la propria famiglia è stato arrestato nel Varesotto dai carabinieri. La persona, nota per essere coinvolta in un episodio definito come la

I carabinieri hanno rintracciato nel Varesotto e arrestato Elia Del Grande, condannato per la 'strage dei fornai', per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali per avere tentato di fuggire in auto provocando lievi lesioni a un militare. Del Grande era scappato da una casa lavoro ad Alba. A Cadrezzate di Osmate, il 7 gennaio del 1998, uccise il padre Enea, la madre Alida e il fratello Enrico in quella che venne definita la 'strage dei fornai per il lavoro delle vittime. Uscito nel 2023 dal carcere dopo 26 anni di detenzione era stato sottoposto alla libertà vigilata perchè ritenuto socialmente pericoloso e collocato in una casa lavoro a Castelfranco Emilia, un posto che gli era risultato odioso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Elia Del Grande evaso di nuovo dalla casa lavoro, ricerche in corso: nel ’98 sterminò la famigliaElia Del Grande, noto per essere stato l'autore della "strage dei fornai" (nel 1998 sterminò la famiglia a colpi di fucile), è di nuovo in fuga.

Sterminò la famiglia, Elia Del Grande è evaso di nuovo(Adnkronos) – Elia Del Grande, l'autore della 'strage dei fornai', è evaso di nuovo.

News - Arrestato Elia Del Grande nel Varesotto 12/11/2025

Video News - Arrestato Elia Del Grande nel Varesotto 12/11/2025

Temi più discussi: Elia Del Grande, chi è il killer della strage dei fornai ora in fuga; Elia Del Grande è evaso di nuovo: non si è presentato nella casa lavoro di Alba. Nel 1998 aveva sterminato la famiglia a Cadrezzate; Elia Del Grande ci ricasca: non rientra dal permesso premio pasquale; Cuneo, il killer Elia Del Grande è evaso per la seconda volta: sterminò la sua famiglia nel 1998.

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