Elia Del Grande evaso di nuovo dalla casa lavoro ricerche in corso | nel '98 sterminò la famiglia

Elia Del Grande, responsabile della strage dei fornai nel 1998, è evaso di nuovo dalla struttura di detenzione. Le autorità stanno conducendo ricerche per rintracciarlo e assicurarlo alla giustizia. Non sono ancora state fornite dettagli sulle modalità dell'evasione o sulle eventuali misure di sicurezza che sono state superate. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione tra le forze dell'ordine e la popolazione.

Elia Del Grande, noto per essere stato l'autore della "strage dei fornai" (nel 1998 sterminò la famiglia a colpi di fucile), è di nuovo in fuga. Gli era stato concesso un permesso pasquale ma non è rientrato nella casa lavoro di Alba dov'era recluso. È la seconda evasione in 6 mesi, ricerche in tutta Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sterminò la famiglia, Elia Del Grande è di nuovo in fuga: seconda evasione in sei mesiA novembre si era allontanato da una casa-lavoro di Modena, ora da quella di Alba.

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Elia del Grande non è rientrato nella casa lavoro di Alba: è considerato socialmente pericolosoDel Grande era uscito dal carcere il 16 luglio 2023 dopo aver scontato oltre 26 anni per il triplice omicidio dei genitori e del fratello, la cosiddetta strage dei fornai avvenuta nel 1998 a ... lanuovasardegna.it

Elia Del Grande è evaso di nuovo: non si è presentato nella casa lavoro di Alba. Nel 1998 aveva sterminato la famiglia a CadrezzateL'uomo, condannato a 30 anni per la «strage dei fornai» nel Varesotto, era già fuggito nell'ottobre 2025 ed era stato catturato 13 giorni dopo. È ritenuto «socialmente pericoloso» ... milano.corriere.it

Nuova evasione per il killer di Cadrezzate: nel 1998 uccise la famiglia Elia del Grande non è rientrato nella casa lavoro di Alba: è considerato socialmente pericoloso facebook

Elia Del Grande è evaso di nuovo: nel 1998 aveva sterminato la famiglia a Cadrezzate. «È pericoloso» x.com