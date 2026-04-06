Sterminò la famiglia Elia Del Grande è evaso di nuovo

Elia Del Grande, noto per aver commesso un grave omicidio, è evaso nuovamente. Dopo aver usufruito di una licenza di 11 ore, avrebbe dovuto tornare nella casa lavoro di Alba, in provincia di Cuneo, ieri sera. La sua fuga suscita attenzione, considerando il suo passato criminale e le misure di sorveglianza previste. Al momento, le autorità stanno cercando di rintracciarlo e di chiarire le circostanze dell’evasione.

(Adnkronos) – Elia Del Grande, l'autore della 'strage dei fornai', è evaso di nuovo. Sarebbe dovuto rientrare ieri sera nella casa lavoro di Alba (Cuneo) dopo una licenza di 11 ore. E invece ha fatto perdere le sue tracce. Secondo quanto riferisce Donato Capece, segretario generale del Sappe, il 50enne di Cadrezzate era con il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Elia Del Grande evaso di nuovo dalla casa lavoro, ricerche in corso: nel ’98 sterminò la famigliaElia Del Grande, noto per essere stato l'autore della "strage dei fornai" (nel 1998 sterminò la famiglia a colpi di fucile), è di nuovo in fuga. Leggi anche: Sterminò la famiglia, Elia Del Grande è di nuovo in fuga: seconda evasione in sei mesi Strage dei Fornai, caccia all'evaso Si parla di: Elia Del Grande in fuga per la seconda volta in sei mesi: ieri non è rientrato dal permesso pasquale. Elia Del Grande evaso di nuovo dalla casa lavoro, ricerche in corso: nel ’98 sterminò la famigliaElia Del Grande, noto per essere stato l'autore della strage dei fornai (nel 1998 sterminò la famiglia a colpi di fucile), è di nuovo in ... fanpage.it Sterminò la famiglia, Elia Del Grande è evaso di nuovo(Adnkronos) – Elia Del Grande, l’autore della ‘strage dei fornai’, è evaso di nuovo. Sarebbe dovuto rientrare ieri sera nella casa lavoro di Alba (Cuneo) dopo una licenza di 11 ore. E invece ha fatto ... pianetagenoa1893.net