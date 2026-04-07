Il governo iraniano ha adottato una posizione che mette sotto pressione l’amministrazione americana, che sembra fiduciosa nelle proprie capacità militari. Un recente commento suggerisce che l’uso della forza contro obiettivi civili in Iran rappresenterebbe un passo decisivo per gli Stati Uniti. La situazione si configura come una possibile escalation tra le due parti, con le tensioni che continuano a crescere tra Teheran e Washington.

Roma – L’utilizzo della forza a tutto campo contro infrastrutture civili da parte del presidente Trump in Iran equivarrebbe metaforicamente al passaggio del Rubicone. Un punto dal quale non si riuscirà a tornare indietro facilmente. Stefano Stefanini, diplomatico di lungo corso e attualmente consigliere scientifico dell’Ispi, ha spiegato perché un attacco massiccio che prendesse di mira le infrastrutture civili avrebbe conseguenze pesanti non solo sulla regione, ma anche sulla compattezza dell’Occidente. Ambasciatore Stefanini, Teheran ha chiuso tutti i canali di comunicazione con gli Stati Uniti mentre scade l’ultimatum di Trump. Che valore ha questa mossa? "È un segnale molto chiaro: l’Iran ha deciso di non accettare l’ultimatum e di non presentare nuove proposte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “L'Iran ha messo Trump con le spalle al muro. Il presidente Usa è inebriato dalle capacità militari americane”

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