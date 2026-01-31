Yildiz gela Spalletti Juve spalle al muro | così non può permetterselo

La Juventus si trova con il fiato sul collo dopo le recenti polemiche su Kenan Yildiz. Le critiche al giovane attaccante sono arrivate subito dopo l’impegno in Champions League contro il Monaco. Ora, la squadra deve affrontare anche questa tensione, mentre si prepara alla trasferta contro il Parma. La situazione si fa complicata e i bianconeri non possono più permettersi di sbagliare.

Immobile Bologna, trattativa clamorosa con quel club! La sua cessione adesso è vicinissima, tutti i dettagli Lazio, parla Sarri nel post gara: «Non è stato facile giocare senza la stragrande maggioranza dei tifosi. Su Romagnoli.» Genoa, parla De Rossi nel post gara: «Perdere contro la Lazio al 100’? Mi da fastidio perdere al 100esimo contro chiunque!» Pagelle Lazio Genoa, i voti della sfida di Serie A! Cataldi al 100' regala i tre punti ai biancocelesti, ko di De Rossi all’Olimpico Immobile Bologna, trattativa clamorosa con quel club! La sua cessione adesso è vicinissima, tutti i dettagli Guessand Crystal Palace, è ufficiale! Ecco il sostituto di Mateta, ma la Juventus era interessata? La verità Benzema, altra mossa per lasciare l’Al-Ittihad! Cosa ha fatto l’attaccante, quel gesto appare ormai inequivocabile Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Pagelle Lazio Genoa, i voti della sfida di Serie A! Cataldi al 100' regala i tre punti ai biancocelesti, ko di De Rossi all’Olimpico Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Yildiz gela Spalletti, Juve spalle al muro: così non può permetterselo

Approfondimenti su Yildiz Spalletti

Luciano Spalletti ha presentato la sfida tra Cagliari e Juventus, commentando le scelte di formazione e le possibili strategie.

In questa intervista, Massimo Mauro analizza le strategie di Luciano Spalletti e il ruolo di alcuni giocatori chiave nel Napoli, evidenziando le differenze tra Osimhen, Yildiz e Kvara.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Yildiz Spalletti

Argomenti discussi: La Juve stende 3-0 il Napoli, a segno David, Yildiz e Kostic; Juventus, Yildiz: Non voglio parlare del mio contratto. Spalletti? Io come un figlio per lui; Monaco-Juventus 0-0, bianconeri ai play-off di Champions.

La Juventus vuole blindare Spalletti e Yildiz, pronti i rinnoviA poche ore dalla super sfida di Champions League contro il Monaco la Juventus lavora sul mercato e sul futuro del club. La vittoria contro il Napoli ha confermato il buon lavoro che Luciano Spalletti ... fantacalcio.it

Juventus, asse Spalletti-Yildiz: doppio rinnovo per il futuro bianconeroJuventus, asse Spalletti-Yildiz: doppio rinnovo per il futuro bianconero Il tecnico chiede garanzie per vincere, Kenan vota la fiducia: sintonia totale alla Continassa L’alieno e ... tuttojuve.com

Banda gela lo Stadium: Lecce in vantaggio sulla Juventus, gol al primo tiro in porta I bianconeri dominano in lungo ed in largo, ma a sbloccare il match è stato il Lecce con la rete a sorpresa di Lameck Banda. Particolarmente ispirato Yildiz, che in accoppiata - facebook.com facebook