Vandali sfregiano la statua di Nuti Usata una pistola ad aria compressa

Da lanazione.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, un atto di vandalismo ha coinvolto la statua dedicata a Francesco Nuti, inaugurata il 31 luglio 2024 nei giardini pubblici Ardenza di fronte al municipio. La statua è stata danneggiata con l’uso di una pistola ad aria compressa. Le comunità di Cavriglia e di Prato si sono trovate ad esprimere il loro sdegno per l’accaduto. La polizia sta indagando sull’episodio.

Un atto di vandalismo ha indignato nelle ultime ore le comunità di Cavriglia e di Prato: la statua dedicata a Francesco Nuti, inaugurata il 31 luglio 2024 nei giardini pubblici Ardenza di fronte al municipio, è stata sfregiata. Il volto dell’attore è stato danneggiato nella notte di Pasqua, suscitando indignazione e la ferma condanna di tutti. La statua ritrae Nuti seduto su una panchina, con un realismo particolarmente accurato. Particolarmente significativa l’espressione del volto, dolce e velata di malinconia, oggi ulteriormente segnata dal gesto vandalico. A commentare l’accaduto è stato il sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, che ha... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Vandali sfregiano la statua di Nuti . Usata una pistola ad aria compressa

Colpi di pistola al volto: sfregiata la statua di Francesco Nuti. Vandali in azione o messaggi criminali?Spari in faccia, sulla statua del grande attore italiano Francesco Nuti, scomparso all’eta di 68 anni nel 2023.

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