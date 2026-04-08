Stati Uniti sparatoria in una scuola in Oklahoma | ferito il preside

Martedì in una scuola superiore di Pauls Valley, una cittadina dell’Oklahoma con circa 6.000 abitanti, un uomo ha fatto irruzione e ha sparato, ferendo il preside. La polizia è intervenuta sul posto e ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. La scuola è stata temporaneamente chiusa e sono state attivate le procedure di sicurezza per gestire la situazione. Al momento, non ci sono altri feriti segnalati.

Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. Martedì un uomo è entrato in una scuola superiore di Pauls Valley, piccola cittadina di appena 6mila abitanti in Oklahoma, e ha aperto il fuoco. A evitare il peggio è stato il preside dell’istituto, Kirk Moore, intervenuto per disarmare l’intruso. Nessuno studente è rimasto coinvolto nella sparatoria, mentre il preside è rimasto ferito a una gamba ed è stato portato in ospedale, dove è ricoverato in condizioni stabili. L’autore della sparatoria è stato identificato e arrestato dalla polizia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Stati Uniti, sparatoria in una scuola in Oklahoma: ferito il preside Stati Uniti, sparatoria alla South Carolina State University: due morti e un feritoSi è verificata una sparatoria in un complesso residenziale della South Carolina State University. Leggi anche: Canada, 10 morti in una sparatoria a scuola. Il preside: "Riflettere su nostra sicurezza" 7 Things: More ICE chaos as liberals rage; media lies; healthcare subsidies pass House; and more... Argomenti più discussi: Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Stati Uniti, incendio nell'area merci dell'aeroporto di San Francisco; L'Austria rifiuta richieste degli Usa di sorvolare il suo territorio; Trump estende la scadenza dell’ultimatum all’Iran per due settimane. Sparatoria in una sinagoga nel Michigan: ucciso l'assalitore. Cnn: «Famiglia del killer morta nei raid israeliani in Libano»Oltre ad una sparatoria, contro la sinagoga di Temple og Israel in Michigan si sarebbe schiantata un'auto. Lo riferisce la Cnn mostrando le immagini di almeno un centinaio di macchine della polizia ... ilgazzettino.it Stati Uniti e Iran dicono sì alla tregua di 2 settimane, guerra congelata e lo Stretto di Hormuz viene riaperto. Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, annuncia per primo il sì alla proposta formulata dal premier del Pakistan, Shehbaz Sharif, mediatore determi x.com L’accordo tra Stati Uniti e Iran arriva a poche ore da un ultimatum e ruota attorno alla riapertura dello Stretto di Hormuz - facebook.com facebook