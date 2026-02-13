Una sparatoria alla South Carolina State University ha provocato due morti e un ferito. La polizia ha ricevuto la segnalazione nel pomeriggio e si sta ancora occupando delle indagini. Un testimone ha riferito di aver sentito diversi colpi provenire da un edificio vicino al dormitorio studentesco, dove si trovavano numerosi giovani.

Si è verificata una sparatoria in un complesso residenziale della South Carolina State University. I funzionari dell’ateneo, dopo aver divulgato la notizia, non hanno confermato l’identità delle due vittime, né le condizioni di salute della persona ferita. Una seconda sparatoria nell’arco di pochi mesi. Attualmente non è noto se gli agenti di polizia stiano cercando uno o più sospettati interni o esterni all’ateneo. A seguito della sparatoria l’istituto ha impostato il lockdown verso le 21:15, blocco che successivamente è stato revocato all’alba di venerdì. Gli agenti sono ancora impegnati a perlustrare l’intero campus e le aree adiacenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Stati Uniti, sparatoria alla South Carolina State University: due morti e un ferito

Approfondimenti su stati uniti

Due persone sono morte e una è rimasta ferita in seguito a una sparatoria avvenuta in un complesso residenziale della South Carolina State University, negli Usa, probabilmente legata a una lite tra vicini che è degenerata improvvisamente.

Un uomo ha aperto il fuoco nel campus della South Carolina State University, causando due vittime e un ferito, probabilmente a causa di una lite tra studenti che è degenerata improvvisamente.

Shootings at South Carolina State University leave 1 dead, another injured

Ultime notizie su stati uniti

Argomenti discussi: Stati Uniti, sparatoria in un liceo in Maryland: arrestato il presunto autore; Stati Uniti, spari nel campus di un'università in South Carolina: almeno due morti e un ferito; Usa, sparatoria alla South Carolina State University: due morti; Sparatoria in un liceo del Maryland: uno studente ferito, un altro arrestato.

Sparatoria alla South Carolina State University: morti e feriti accertati, indagini aperteSparatoria alla South Carolina State University: il campus resta in lockdown mentre le autorità indagano e il personale offre supporto agli studenti. Ecco gli ultimi aggiornamenti. notizie.it

Sparatoria alla South Carolina State University: due morti, campus in lockdownSparatoria alla South Carolina State University: due morti e un ferito nel complesso residenziale Hugine Suites. L’ateneo ha disposto il lockdown del campus dopo l’allarme ... interris.it

Inizio anni ’50: lo scontro ideologico tra Stati Uniti e Unione sovietica si fa sempre più aspro. Le due superpotenze mettono in atto un confronto politico, ideologico e strategico per l’egemonia globale. Non potendo scontrarsi direttamente, ingaggiano una guerr - facebook.com facebook

#Cuba è sotto assedio Da gennaio gli Stati Uniti di Trump hanno intensificato la pressione ostile sull’isola. Alle sanzioni e all’embargo illegale di sempre si è aggiunto un blocco quasi totale delle importazioni di petrolio, tagliando l’energia che è vitale per o x.com