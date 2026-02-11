Una sparatoria in una scuola della Columbia Britannica ha causato la morte di dieci persone. Tra queste, una donna che la polizia considera l’autrice dell’omicidio. Due altre vittime sono state trovate morte in una casa vicina. Il preside dell’istituto invita a riflettere sulla sicurezza scolastica dopo questa tragedia.

Una sparatoria in una scuola nella Columbia Britannica ha provocato la morte di dieci persone, tra cui una donna che la polizia ritiene essere l’autore dell’omicidio, mentre altre due persone sono state trovate morte in una casa vicina, hanno detto martedì le autorità canadesi. La Royal Canadian Mounted Police ha affermato che più di 25 persone sono ferite, tra cui due che sono state trasportate in aereo in ospedale con ferite mortali, dopo la sparatoria alla Tumbler Ridge Secondary School. Le sparatorie nelle scuole sono rare in Canada. La città di Tumbler Ridge, che ha una popolazione di circa 2. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Canada, 10 morti in una sparatoria a scuola. Il preside: "Riflettere su nostra sicurezza"

Approfondimenti su Canada ColumbiaBritannica

Una sparatoria si è verificata questa mattina in una scuola in Canada.

Una sparatoria si è verificata questa mattina in una scuola di Tumbler Ridge, in British Columbia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Canada ColumbiaBritannica

Argomenti discussi: Sparatoria in una scuola in Canada: almeno 10 morti e 27 feriti. Il killer si sarebbe tolto la vita; Canada, sparatoria in una scuola, 10 morti compreso l’assalitore; Canada, sparatoria in una scuola: almeno 10 morti e 27 feriti; Canada, sparatoria in scuola British Columbia: almeno 10 morti e 27 feriti.

Canada, sparatoria in una scuola: almeno 10 morti e 27 feritiL'assassino sarebbe una donna che poi si è tolta la vita prima dell'arrivo della polizia. Non sono note ancora le motivazioni del gesto. tgcom24.mediaset.it

Sparatoria in un liceo in Canada, almeno 10 morti e 27 feritiLa presunta responsabile sarebbe una donna che è stata trovata morta con una ferita da arma da fuoco autoinflitta ... ilsecoloxix.it

Tragica sparatoria a Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica, in #Canada. Sono 9 i morti di cui 7 in una scuola e altri due in un'abitazione che si ritiene collegata ai fatti, 25 i feriti. Ad aprire il fuoco una donna che poi si è tolta la vita. Il primo ministro canad - facebook.com facebook

Almeno dieci morti e 27 feriti è il bilancio della sparatoria avvenuta a Tumbler Ridge, remota cittadina montana della British Columbia, nel Canada occidentale. Sette delle vittime sono state colpite all'interno di una scuola secondaria, mentre altre due sono stat x.com