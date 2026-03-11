Stasera tutto è possibile Biagio Izzo e Nek tra gli ospiti dell' 11 marzo

Stasera il programma condotto da Stefano De Martino ospiterà Biagio Izzo e Nek, che si esibiranno nel corso della serata. Tra gli altri presenti in studio ci saranno anche Aurora Leone e Fabio Balsamo. La puntata dell’11 marzo prevede esibizioni e interventi di vari protagonisti dello spettacolo. L'evento si svolgerà in diretta e sarà trasmesso in prima serata.

Dopo il grande successo del debutto, Stasera tutto è possibile torna ad accendere i riflettori dell'Auditorium Rai di Napoli. Il comedy show, appuntamento ormai irrinunciabile del mercoledì sera su Rai2, prosegue la sua dodicesima edizione sotto la guida esperta di Stefano De Martino, sempre più al centro della scena televisiva dopo l'ufficializzazione della sua conduzione al prossimo Festival di Sanremo 2027. Il format, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, conferma anche in questo secondo appuntamento la sua formula vincente. La regia di Sergio Colabona, supportata dal... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

