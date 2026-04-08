STANNO TUTTI INVITATI | PARATA DI STELLE ANCHE DALLA RAI PER PIO E AMEDEO

Giovedì 9 aprile, in prime time su Canale 5, è andata in onda la prima puntata del nuovo show condotto da Pio e Amedeo, che ha riscosso grande successo. Per il secondo appuntamento, previsto sempre in prima serata, sono stati annunciati numerosi ospiti provenienti anche dalla Rai, pronti a partecipare alla trasmissione. La presenza di diverse star ha attirato l’attenzione del pubblico, che attende con interesse il prosieguo dello spettacolo.

Dopo il successo della prima puntata, giovedì 9 aprile, in prime time su Canale 5, secondo appuntamento con “Stanno Tutti Invitati”, il nuovo show di Pio e Amedeo. Ospiti della serata: Amadeus, Vanessa Incontrada, Umberto Tozzi, Gigi D’Alessio, Raf, The Kolors, Noemi, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, Aleandro Baldi. Lo show, nato per celebrare i venticinque anni di carriera del duo comico, ripercorrerà i momenti più significativi del loro percorso tra televisione, cinema e teatro, portando sul palco l’energia e lo stile che li hanno resi protagonisti sui palchi più importanti d’Italia. Prodotto da Rti in collaborazione con FriendsTV, lo show è diretto da Luigi Antonini e si conferma un grande racconto corale, tra intrattenimento e celebrazione, capace di coinvolgere pubblici di tutte le età. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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-2 Ci vediamo giovedì 9 aprile in prima serata per la seconda puntata di #StannoTuttiInvitati Meh mi raccomando...tanto ve lo ricordiamo anche domani #Giovedì9Aprile #Canale5 - facebook.com facebook

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