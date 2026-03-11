Pio e Amedeo tornano su Canale5 con Stanno tutti invitati | sul palco anche Sal Da Vinci e Belén

Da fanpage.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pio e Amedeo tornano su Canale 5 con il nuovo programma Stanno tutti invitati, che prevede tre serate evento. Sul palco sono previsti ospiti come Sal Da Vinci e Belén, e lo show include momenti di humor e provocazioni. Nonostante gli ascolti moderati di Felicissima Sera e alcune critiche alla comicità, i due artisti sono di nuovo in prima linea sulla rete.

Pio e Amedeo tornano su Canale 5 con Stanno tutti invitati, tre serate evento tra ospiti celebri, risate e provocazioni, nonostante i tiepidi ascolti di Felicissima Sera e le critiche alla loro comicità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

