pio e amedeo tornano dal vivo con stanno tutti invitati

I due artisti Pio e Amedeo annunciano tre serate evento alla Choruslife Arena di Bergamo, il 24, 27 e 30 marzo. Gli cominciano a vendere i biglietti e già si parla di un grande afflusso di pubblico. I comici promettono uno spettacolo senza pause, con tante risate e sorprese. La voglia di vedere dal vivo questi volti noti sta crescendo giorno dopo giorno.

PIO e AMEDEO: “STANNO TUTTI INVITATI”, tre grandi serate evento in arrivo il 24,27 e 30 marzo alla Choruslife Arena di Bergamo. Dopo il grande successo riscosso al cinema con il loro ultimo film “Oi Vita Mia” che ha raggiunto i 9 milioni di incasso e 1 milione e 200mila spettatori, preceduto da un tour teatrale di oltre 50 date tutte sold out, : tre grandi serate evento il 24, 27 e 30 marzo alla ChorusLife Arena di Bergamo. Ospiti e amici del mondo dello spettacolo e della musica si alterneranno sul palco nel corso di questi tre show che si preannunciano imperdibili e che saranno anche l’occasione per ripercorrere i 25 anni di carriera del duo comico. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Pio e Amedeo tornano in TV con uno show di tre serate.

